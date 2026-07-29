差估署｜樓價上半年升幅近7年最勁 利嘉閣：下半年漲勢持續 惟幅度料放緩

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市上半年表現凌厲，樓價半年升近8%，下半年升勢料持續，惟升幅料將放緩。差估署今日公布的最新數據顯示，2026年6月份私人住宅售價指數報323.2點，較5月的322.2點再升0.31%，創下近33個月來新高。回顧次季，樓價升了2.93%，已連升5季，而今年上半年則上揚7.88%，為過去14個「半年度」(即7年來)表現最佳。此外，自去年6月起，樓價已連升13個月，期間累漲12.81%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，目前仍跌18.81%。

今年6月份樓價升幅收窄至近6個月最少，主要反映5月下旬至6月上旬的實際市況，當時5月下旬市場無論是一手新盤及二手市場仍然一片熱鬧，持續價量齊穩。不過，踏入6月初，中東戰火反覆，股市大跌，引發息口憂慮，一二手市場急速轉冷，令樓價升勢受阻。展望7月份，陳海潮指出，反映6月下旬至7月上旬即市形勢，當時港股一度跌穿23,000點大關，加上世界盃搶去市場焦點，市況仍然沉寂，樓價料維持窄幅橫行甚至微跌，料最快8月及9月才可重拾升軌，令整體下半年的升幅對比上半年將有所放緩。