PARK SILICON最快下周開放示位及開價 料率先推售第2期｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」，截止今日(29日)錄得約6,000個查詢，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，最快下周開放示位及開價，目標8月開售，預計率先推售第2期PALO SPRINGS。

黃光耀指，目前查詢中約一半為跨境創科精英；另一半為本地家庭客以及區內換樓客。當中兩房梗廚查詢較多，故有機會率先推出項目第2期PALO SPRINGS應市，PALO SPRINGS約有60%為兩房單位，其中有約40%為兩房（梗廚）單位。項目將設有4個示範單位，預計下周開放參觀。被問及後市看法，他指，料8月一手成交回復至1,500至2,000宗水平，全年樓價料升10至12%。