港島樓三房套放租2日 新客3.5萬「一睇即簽」 業主享近3.9厘回報(多圖)｜二手樓租賃

暑期租賃市場持續暢旺，世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島近期再錄短期閃電租賃成交，業主放盤短短兩日即獲新租客斥3.5萬元「一睇即簽」，更提前近一個月預租單位，最新回報率享近3.9厘。

現租客於下月中才租約期滿遷出

招潔冰指，該行剛促成藍灣半島6座高層A室租務成交，單位實用面積約732方呎，屬三房主人套房連工人房間隔，遠眺將軍澳日出康城開揚海景。單位於上星期才以3.55萬元獨家委託預先放租，現租客於下月中才租約期滿遷出，新租客日前獲現租客允許安排睇樓，最終放租兩日便安排「一睇即簽」，以3.5萬元租出，僅輕微減價500元或1.4%成交，起租日為下月，呎租約47.8元。