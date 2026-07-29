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出版：2026-Jul-29 20:00
更新：2026-Jul-29 20:00

港島樓三房套放租2日 新客3.5萬「一睇即簽」 業主享近3.9厘回報(多圖)｜二手樓租賃

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港島樓三房套放租2日 新客3.5萬「一睇即簽」 業主享近3.9厘回報(多圖)｜二手樓租賃

暑期租賃市場持續暢旺，世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島近期再錄短期閃電租賃成交，業主放盤短短兩日即獲新租客斥3.5萬元「一睇即簽」，更提前近一個月預租單位，最新回報率享近3.9厘。

現租客於下月中才租約期滿遷出

招潔冰指，該行剛促成藍灣半島6座高層A室租務成交，單位實用面積約732方呎，屬三房主人套房連工人房間隔，遠眺將軍澳日出康城開揚海景。單位於上星期才以3.55萬元獨家委託預先放租，現租客於下月中才租約期滿遷出，新租客日前獲現租客允許安排睇樓，最終放租兩日便安排「一睇即簽」，以3.5萬元租出，僅輕微減價500元或1.4%成交，起租日為下月，呎租約47.8元。

⇊直擊藍灣半島6座高層A

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業主去年斥1088萬連租約購入

招潔冰透露，是次租出單位為三房套加工人房，裝潢時尚，家電簇新，從景觀窗可眺望將軍澳南至日出康城蔚藍海景，氛圍舒適，租客一見傾心，在符合心目中需求下立即租入作為安樂窩。

據悉，業主於2025年才經本行以1,088萬元連租約購入單位，原租約尚未屆滿，現時已簽訂新租約，最新回報率仍接近3.9厘。

資料顯示，藍灣半島位於小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。

即睇小西灣藍灣半島租盤 (House730)

浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖）

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