利嘉閣再創DSA全員獲獎佳績 管理層親臨現場祝賀｜代理動態

由香港管理專業協會舉辦的第58屆2026「傑出銷售專業大獎」(DSA)頒獎典禮於今日(29日)隆重舉行。利嘉閣地產再度於賽事中大放異彩，派出的6位前線代表全數成功奪獎，一舉囊括「傑出銷售專業獎」(DSA)及「傑出青年銷售專業獎」(OYSA)殊榮，再次印證公司於人才培育及專業銷售領域的卓越成就。 為隆重其事，利嘉閣地產總裁廖偉強更親率利嘉閣一眾管理層到場祝賀6位獲獎的精英。廖偉強高度讚揚他們於嚴謹評選過程中的出色表現，表示今屆6位代表全員獲獎，表現大放異彩，不但展現團隊卓越的銷售實力，更充分反映公司多年來於專業培訓、人才發展及創新思維上的成果，進一步鞏固利嘉閣於業界的領先地位。

今屆代表公司參賽並成功奪獎的6位前線精英，分別為 現崇山分行客戶主任馮子慶、高鐵站分行C組物業顧問黃文思、上水中心2行A組客戶董事張苡逵、荃灣-萬景峯分行客戶主任周懿澄、元朗-又新街分行高級客戶經理沈煥之，以及元朗站一行助理分區經理莫家進。6位精英憑藉紮實的專業知識、卓越的溝通技巧及以客為本的服務精神，在比賽中脫穎而出，為公司再添殊榮。 廖偉強表示，對於今屆6位前線精英全數獲獎感到十分鼓舞。他們的佳績充分展現利嘉閣團隊追求卓越、不斷進步的精神。他又勉勵同事們繼續秉持專業態度，積極擁抱新科技及創新思維，不斷提升個人競爭力，持續為客戶提供卓越服務，攜手推動地產代理行業邁向更專業、更智能的新時代。

利嘉閣地產一直秉持「人才為本」的發展理念，多年來透過系統化及全方位培訓，培育出大批具備專業素養及市場觸覺的優秀代理。隨着近年內地客戶持續增加，公司亦積極因應市場需求優化前線培訓內容，進一步提升員工應對不同客戶需求的能力，致力提供更全面及優質的服務體驗。 面對市場數碼化及科技迅速發展，利嘉閣近年亦積極推動人工智能(AI)應用，投放大量資源開辦多個AI實戰課程，並推出多元化智能工具，協助前線提升工作效率及服務質素，期望透過創新科技與專業知識互相結合，在競爭激烈的市場環境中保持優勢。