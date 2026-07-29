SOLACE今年首宗成交 9680萬沽The Pavilion 下周一推最後1伙招標｜赤柱豪宅

東立地產旗下赤柱洋房現樓項目「SOLACE」，於今日(7月29日)以招標形式售出「SOLACE」The Pavilion超級豪宅成交，成交物業為赤柱村道54號「The Pavilion」，成交價9,680萬元，呎價約38,782元。項目至今已售出85%，僅餘1伙 (The Haven)。有見及此，集團上載銷售安排4號，由下周一（8月3日）起以招標形式發售The Haven，招標參考價為約1億元，呎價約40,064元。

東立地產有限公司地產部總監陳玉成表示，剛落實成功招標出售的獨立洋房 The Pavilion，屬四房三套，設私人車庫及天台。獨立洋房實用面積2,496方呎，花園958方呎，天台726方呎，讓住戶在享受尊貴生活的同時，也能感受到與大自然同呼同吸。洋房附設精裝修，全屋统一使用意大利瓷磚，洋房擁寬闊客飯廳，精心挑選頂級意大利進口傢俬配置，每個細節都經過用心打造；更配備德國頂級廚具品牌Bulthaup，展現出美學與實用兼備，成就項目寧謐雅致及高私隱度的生活氛圍，故吸引是次買家青睞。據了解，買家為用家，鍾情「SOLACE」位處港島南赤柱傳統豪宅地段，尤其欣賞項目室內室外設計及其生活氛圍，同時因看好該地段豪宅保值能力，故決定購入上址自用，並採用90天即供付款計劃。