50指標屋苑上周買賣按周減6% 利嘉閣：九龍新界兩區雙雙受挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤重新啟動反應理想，搶去不少市場焦點，相對二手市場業主議價空間有限，暫未能打破悶局。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（20/7—26/7）共錄60宗買賣個案，較前周(13/7—19/7）的64宗減少6%，連續四周在七十宗以下的低位窄幅上落。
三區兩降一升 港島區按周增11%
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙減少，港島區成交量則按周增加。當中九龍區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的29宗減少14%，其中新都城及美孚新村各自僅錄1宗買賣，按周減幅分別達67%；淘大花園交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；港灣豪庭期內錄得2宗買賣，按周減少33%；海逸豪園則錄得3宗成交，較前周的4宗減少25%。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗買賣，較前周的26宗減少1宗或4%，其中碧堤半島交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；嘉湖山莊及藍天海岸各錄1宗成交，按周減幅分別達50%；沙田第一城期內錄得3宗買賣，較前周的4宗減少25%。
「零成交」屋苑按周增21%
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄10宗買賣，較前周的9宗增加1宗或11%，其中杏花村期內錄得3宗成交，按周急增2倍；康怡花園及鯉景灣上周各錄2宗交投，分別按周增加1倍。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個增加21%，當中港島區及九龍區各佔3個及9個屋苑，新界區則佔5個。
陳海潮指出，一手新盤一連兩個周末應市，銷情暢旺，推升整體樓市氣氛。不過，二手市場受周內多雨天氣影響，加上周末颱風來襲，影響二手買賣活動；另一方面，市場亦密切端視本周四美國議息的風向，故多採取觀望策略，未見二手指標屋苑有太多成交。預計本月最後一周，50指標屋苑買賣仍處目前水平窄幅徘徊，等待下月尋求突破。