50指標屋苑上周買賣按周減6% 利嘉閣：九龍新界兩區雙雙受挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤重新啟動反應理想，搶去不少市場焦點，相對二手市場業主議價空間有限，暫未能打破悶局。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（20/7—26/7）共錄60宗買賣個案，較前周(13/7—19/7）的64宗減少6%，連續四周在七十宗以下的低位窄幅上落。

三區兩降一升 港島區按周增 11%

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙減少，港島區成交量則按周增加。當中九龍區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的29宗減少14%，其中新都城及美孚新村各自僅錄1宗買賣，按周減幅分別達67%；淘大花園交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；港灣豪庭期內錄得2宗買賣，按周減少33%；海逸豪園則錄得3宗成交，較前周的4宗減少25%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗買賣，較前周的26宗減少1宗或4%，其中碧堤半島交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；嘉湖山莊及藍天海岸各錄1宗成交，按周減幅分別達50%；沙田第一城期內錄得3宗買賣，較前周的4宗減少25%。