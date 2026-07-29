中原地產5精英出戰「第58屆傑出銷售專業大獎」 勇奪100%獲獎佳績｜代理動態

香港管理專業協會及市場推銷研究社聯合主辦的「第58屆傑出銷售專業大獎」今日(29日)舉行盛大頒獎禮。中原地產5位精英憑藉卓越表現，再度錄得100%獲獎佳績，眾人今晚踏上「銷售界奧斯卡」的紅地氈勇奪殊榮。中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、中原訓練學院院長郭昶等聯同一眾管理層、主管親臨頒獎禮現場，為得獎精英送上熱烈祝賀與嘉許，現場氣氛熱烈，展現中原團隊強大的凝聚力與業界領軍實力。

本屆5位得獎精英分別來自多個核心豪宅及住宅區，他們在強手林立的比賽中脫穎而出，專業實力備受肯定。在「傑出銷售專業獎DSA」類別中，沙田豪宅市中心分行B組馮家欣、堅尼地道分行中半山組黃緻霖、貝沙灣分行C組西南區麥書維憑實力奪獎；而在表揚業界新星的「傑出青年銷售專業獎OYSA」則由西九龍長沙灣映築分行賴卓瑩及中九龍現崇山分行冼子軒。

在今年的獲獎名單中，最令人鼓舞的是賴卓瑩與馮家欣兩位年輕精英，她們入行僅僅2至3年時間，屬於行業的「新力軍」。中原地產強大的培訓平台在參賽過程中全程護航，助力兩位全方位改造，憑藉系統化的指導與實戰演練，成功帶領兩位由最初的銷售新丁，大躍進成長為今日獲專業肯定的傑出銷售精英。除了同事自身不懈的努力，更體現了中原培訓系統在提升員工專業水平、溝通技巧及應變能力方面的顯著成效。