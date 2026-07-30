夥滙豐推定息按揭吸客 海瑅灣II次輪後考慮加推

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13A期「海瑅灣II」今日次輪價單發售135伙，信置執行董事田兆源指，今輪銷售後會考慮加推新價單應市。項目昨日沽出5伙，套現逾4,044萬元。當中成交價及呎價最高為1B座49樓C室兩房，實用面積584方呎，以逾1,081.6萬元售出，呎價18,521元。項目兩期迄今累沽958伙，吸金逾84億元。
「海瑅灣II」夥拍滙豐銀行為買家提供3年或5年定息按揭計劃，於今年9月30日或之前提交計劃申請，並於明年1月31日或之前提取貸款，享定息利率2.73厘。若今年12月31日或之前提取按揭貸款，可享額外3,888元獎賞。
赤柱SOLACE洋房9680萬標售
東立地產發展的赤柱村道52及54號「SOLACE」錄得今年首宗成交，昨招標售出52B號獨立洋房The Pavilion，實用面積2,496方呎，連958方呎花園及726方呎天台，屬四房三套間隔，設私人車庫，成交價9,680萬元，呎價38,782元。
集團地產部總監陳玉成指，項目同日上載全新銷售安排，於下周一起招標發售52C號獨立洋房The Haven，實用面積2,496方呎，招標參考價約1億元，呎價約40,064元。