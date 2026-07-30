夥滙豐推定息按揭吸客 海瑅灣II次輪後考慮加推

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13A期「海瑅灣II」今日次輪價單發售135伙，信置執行董事田兆源指，今輪銷售後會考慮加推新價單應市。項目昨日沽出5伙，套現逾4,044萬元。當中成交價及呎價最高為1B座49樓C室兩房，實用面積584方呎，以逾1,081.6萬元售出，呎價18,521元。項目兩期迄今累沽958伙，吸金逾84億元。

「海瑅灣II」夥拍滙豐銀行為買家提供3年或5年定息按揭計劃，於今年9月30日或之前提交計劃申請，並於明年1月31日或之前提取貸款，享定息利率2.73厘。若今年12月31日或之前提取按揭貸款，可享額外3,888元獎賞。