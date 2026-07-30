青建國際放售油塘東源街18號臨海住宅地 意向價7.2億｜地皮放售

政府近年有意將社區發展重心移至東九龍，涵蓋啟德、九龍灣及觀塘一帶，而油塘區作為東九龍發展其中一環，亦逐漸由工業區轉型為臨海高級住宅區。隨著區內多個住宅重建項目相繼落成推售，油塘臨海地段投資潛力甚高。青建國際(1240)最新委託中原(工商舖)獨家代理放售旗下位於油塘東源街18號的臨海地盤，意向價約7.2億元，而項目已獲屋宇署批准興建為1幢樓高21層的住宅大廈。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然表示，是次放售項目為九龍油塘東源街18號地盤，佔地面積約17,400方呎，延展部分則約5,400方呎，地盤呈長方形，補地價後可以5倍重建住宅大廈，涉及面積約87,000方呎。是次放售項目於2024年2月獲屋宇署批准興建1幢樓高21層的住宅大廈於2層地庫之上，涉及樓面面積約86,963方呎。以現時意向價7.2億元計算，每方呎樓面地價約8,279元。