青建國際放售油塘東源街18號臨海住宅地 意向價7.2億｜地皮放售

政府近年有意將社區發展重心移至東九龍，涵蓋啟德、九龍灣及觀塘一帶，而油塘區作為東九龍發展其中一環，亦逐漸由工業區轉型為臨海高級住宅區。隨著區內多個住宅重建項目相繼落成推售，油塘臨海地段投資潛力甚高。青建國際(1240)最新委託中原(工商舖)獨家代理放售旗下位於油塘東源街18號的臨海地盤，意向價約7.2億元，而項目已獲屋宇署批准興建為1幢樓高21層的住宅大廈。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然表示，是次放售項目為九龍油塘東源街18號地盤，佔地面積約17,400方呎，延展部分則約5,400方呎，地盤呈長方形，補地價後可以5倍重建住宅大廈，涉及面積約87,000方呎。是次放售項目於2024年2月獲屋宇署批准興建1幢樓高21層的住宅大廈於2層地庫之上，涉及樓面面積約86,963方呎。以現時意向價7.2億元計算，每方呎樓面地價約8,279元。
周浩然稱，是次放售項目為市區罕見的臨海地段，連接油塘海濱長廊，可享絕佳維港景緻，同時亦可以眺望鯉魚門風景。此外，該項目交通便利，連接多條主要幹道，位處港鐵沿線，可直達東九龍CBD2及中環核心商業區，出入相當方便。
周浩然續稱，油塘近年積極轉型，隨著區內多個住宅項目落成入伙，區內生活配套日漸完善。而是次放售項目亦能連同鄰近的親海駅、蔚藍東岸、海傲灣等新落成樓盤，以及多個即將落成的住宅重建項目，為該區帶來發展成為臨海高級住宅區的潛力。此外，政府日前正式就東九龍綠色集體運輸系統展開公開招標，該項目預計將連接彩虹至油塘，為區內居民交通更添便捷，同時亦能進一步推高。他分析，油塘區內具備相當大的發展潛力，加上是次放售項目位處矜罕的臨海地段，具備極佳的升值潛力，相信勢必成為市場焦點，並將獲得投資者關注及垂青。
資料顯示，青建國際於2018年以約5.3億元買入上述地皮，若成功以意向價售出，地板8年間升值1.9億元或約35.8%。
青建國際今日收報0.172元，升0.001元或0.6%。