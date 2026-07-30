柏傲莊III開放現樓三房示範單位 加推3伙平台特色戶下周一招標發售｜大圍新盤

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左）及新世界發展策略設計部總監鄭靜如(右)。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，今日(7月30日)開放三房示範單位，並同步上載最新銷售安排，加推3伙平台戶，將於下周一(8月3日)起以招標形式發售

加推3伙平台特色戶，包括第8座(8A) 7樓C室、第8座(8B) 7樓A室及C室，實用面積760至784方呎，附設109至384方呎平台，屬項目中平台面積最大的單位，全屬三房一套設計。

開放的現樓示範單位位於第8座(8A)29樓C室，實用面積822方呎，採三房一套連儲物房設計。客廳及飯廳與所有睡房同向，前臨一線城門河景致。單位以「洋甘菊」為設計靈感，象徵療癒與安寧，整體空間以柔和統一的基調貫穿，由玄關延伸至各個房間，營造一致且舒適的居住氛圍。單位亦配備了一系列國際知名品牌Miele家電設備及一系列匠心設計配件，盡顯生活品味。示範單位即日會開放予公眾參觀，後續將以招標形式推出市場發售。