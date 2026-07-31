柏傲莊III示範單位｜822呎已裝修三房套連儲物房 洋甘菊主題整體空間柔和統一(多圖有片)｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，開放全新三房示範單位，單位位於第8座(8A)29樓C室，屬已裝飾無改動單位。

第 8 座 (8A)29 樓 C 室 屬已裝飾無改動單位，實用面積822方呎，採三房一套連儲物房設計。單位客廳及飯廳與所有睡房同向，前臨一線城門河景致。單位以「洋甘菊」為設計靈感，象徵療癒與安寧，整體空間以柔和統一的基調貫穿，由玄關延伸至各個房間，營造一致且舒適的居住氛圍。客廳及飯廳布局方正實用，強調空間的通透感與流動性，配合寬闊 動線設計，提升整體空間感與居住舒適度。六人圓形餐桌設計，既提升交流互動，同時呼應現代買家對家庭凝聚與社交功能的重視。

客廳設計強調簡潔線條與高質感用材，打造放鬆而具品味的生活場景。圓潤線條的沙發提升空間的柔和感，同時結合隱藏式收納，實踐「美觀與功能並重」的設計原則。 電視櫃融合展示與收納功能，有效整理日常雜物，維持空間整潔，符合現代住戶對高效收納的需求。客廳及飯廳同時享有開揚城門河景，進一步提升整體生活質素與空間價值。

主人房特色牆加入靈活軌道燈系統 主人睡房延續整體設計語言，以簡約而富層次的背景牆配合柔和燈光，營造如酒店套房般的休憩氛圍。特色牆加入靈活軌道燈系統，用戶可按不同時間與使用情境，自由調節光源角度及亮度，打造多元燈光層次，例如閱讀、休息或展示模式，提升空間的可塑性與個人化體驗。空間著重功能整合，將睡眠、更衣及梳妝區域無縫結合，形成流暢動線，提升日常使用的便利性。開放式衣櫃設計配合展示層架，回應現代買家對精品式收納與生活品味展示的追求，打造兼具實用與格調的私人空間。

睡房1以多功能為設計重點，靈活結合工作與個人展示空間。牆身收納系統配合書架配搭燈帶層架，既可作展示亦具備實用收納功能，滿足現代居家工作及個人興趣發展的需求。整體設計強調個人化與彈性使用，迎合年輕專業人士的生活模式。 睡房2則以輕鬆舒適為主調，透過細節設計增添層次感與趣味性。開放式衣櫃延續實用與展示並重的概念，讓日常穿搭成為空間的一部分。整體空間設計著重耐看性與長久適用性，避免過於強烈的風格限制，打造一個可隨生活階段轉變而靈活運用的居住空間，特別適合追求生活 質感與實用平衡的買家。

儲物房多功能空間 提升實用性與靈活度 儲物房以多功能空間為設計定位，提升單位整體實用性與靈活度。空間可因應住戶需要轉化為不同模式。設計預留基本收納及靈活佈局可能性，讓用戶可按實際需要自由調整使用方式，體現現代住宅對「可變空間」的重視。 單位配備了一系列國際知名品牌Miele家電設備，包括雙頭氣體煮食爐、炒鑊氣體煮食爐、微波焗爐，並配有KIT.PLUS磁力配件，讓住戶能盡情發揮廚藝創意，享受入廚樂趣。 浴室設有多功能鏡櫃MIRROR+，採用雙插座設計，提供USB和電源插座，貼心照顧 住戶所需。面盆櫃設有儲物空間，可妥善收納日常浴室用品。浴室2設有匠心設計的LAUNDRY+，內置伸縮掛衣架及燙衫板，配合嵌入式洗衣乾衣機及浴室寶，讓住戶 能隨時在室內輕鬆處理衣物清潔。

此外，全屋的智慧室內裝置，設計匠心獨到，例如ARTISAN SWITCHES及ARTISHANDLE，造型匠心獨到，更設有三合一智能門鎖ARTISLOCK。而大門旁邊的流線型鞋櫃 巧妙地融入北歐手工主題燈具及高級訂製純素皮革組件，盡顯生活品味。