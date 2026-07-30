葵涌iCITY二期累沽184伙 吸金逾5億 利嘉閣：租賃回報率高見超過5厘｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌新式工廈「iCITY」二期24小時工作間銷售及租賃市場同步向好，利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年先生表示，近期市場對工作間租賃需求明顯增強，帶動「iCITY」二期租金上升，並進一步推動銷售表現。據從發展商方面得到的資料，項目本月交投暢旺，累計售出單位已增至184伙，套現約5.11億元。成交方面，標準工作間最高成交價約319萬元，最高呎價約7,754元，均由同一高層工作間(建築面積約411方呎)錄得，標準工作間平均成交價約278萬元，反映市場承接力穩健。

利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒指出，公司早前促成一名投資者以約254萬元購入「iCITY」二期一個中層單位，建築面積約386方呎；該單位近日以1.1萬元租出，租金回報率高見5.2厘。 朱亮恒續指，目前市場上價位仍在「2字頭」的全新現樓項目供應稀缺，故「iCITY」二期這類24小時工作間，吸引不少投資者的目光；加上項目回報率可逾5厘水平，更令投資者趨之若鶩。