鄧成波家族尖沙咀加連威老道舊樓業權被接管標售 市值逾10億｜物業放售

由資深投資者「舖王」鄧成波家族持有的尖沙咀加連威老道61至75號舊樓業權新近被銀主接管，並委任仲量聯行為獨家代理以公開招標形式放售，截標日期為今年9月16日中午12時正，市值超過10億元。 佔地逾 1.2 萬呎 可重建酒店、銀座式商廈、寫字樓 是次放售為尖沙咀加連威老道61、63、65、67、69、71、73及75號85%不可分割業權份數。項目為區內數十年一遇的逾12,000方呎大型重建地盤，將以現狀、部分連現有租約及部分交吉出售。項目適合發展為酒店、銀座式商廈、寫字樓或住宅項目(需獲城規會第16條批准)。

項目現址為8幢相連的五層高商住物業，地盤面積約12,342方呎，總實用面積約34,000方呎。出售部分包括6個地舖(部分連閣樓)及28個住宅單位(位於一至四樓，面積約665至1,227方呎)。物業毗鄰均為唐樓，具備併購潛力；若日後合併發展，地盤面積逾30,000方呎。 項目位處尖沙咀核心商業及旅遊地段加連威老道，周邊匯聚各式零售、餐飲、酒店及娛樂設施，信步可達美麗華廣場、K11購物藝術館及THE ONE等大型地標。作為尖沙咀最具代表性的購物街道之一，加連威老道商業氛圍成熟濃厚，長期吸引大量本地客及旅客消費。

具備極高重建彈性與發展潛力 該地盤具備極高的重建彈性與發展潛力，重建後高層更享有開揚維港景致。根據現行尖沙咀分區計劃大綱核准圖編號(S/K1/28)，物業劃為「商業（6）」用途。若作商業發展，買家毋須進行地契修訂或補地價；以最高12倍地積比率計算，重建後最大可建樓面面積約148,104方呎。此規模極適合發展為混合用途酒店項目(預計可提供約400間客房)，或附設零售基座的學生宿舍(預計可提供約800個床位)。此外，買家亦可選擇向城規會申請第16條規劃許可，將地盤發展為住宅項目；若按9倍地積比率計算，重建後最大可建樓面面積約為111,078方呎。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，隨著本港旅遊業穩步復甦，優質酒店需求持續增長；加上全港學生床位供應長期緊絀，兩大需求趨勢為項目賦予可觀的中長線發展潛力。更重要的是，是次出售的業權份數已達強拍門檻，為買家統一業權及落實重建提供了極高的確定性。 尖沙咀數十年來極少數逾萬呎大型地盤釋出 仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀補充，尖沙咀核心區數十年來只有極少數逾萬呎的大型地盤釋出。參考區內的重建項目成交，追溯至2024年，佔地約2,875平方呎的加拿分道37至39號全幢以4.2億元成交，樓面地價高達每方呎12,174元，印證了具改裝或重建價值的核心區項目備受資金追捧。