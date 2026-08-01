上半年「居二」市場買賣回落9% 利嘉閣：第四季批證 下半年交投料反彈｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，房委會在去年第四季開始發出「白居二」準買證，推動去年下半年未補價居屋成交量急升41%，至1,777宗，而今年上半年則在高基數下有所回落。據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，今年上半年全港錄1,625宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較去年下半年的1,777宗稍跌9%，為四個半年度以來次高；至於期內未補價居屋成交總值約69.00億元，較去年下半年的70.25億元相應減少約2%，同為近四期次高。

上半年未補價居屋平均售價增 7.4%

售價方面，今年上半年每宗居屋第二市場買賣平均作價約424.6萬元，較去年下半年的395.3萬元升7.4%，亦是自2024年上半年度起五個半年度新高，一舉突破420萬元水平。上述表現相信與整體樓價上升，加上市民換樓向上流動增加，帶動中高價物業交投佔比上升所致，而隨著購買力被解封，相信居二需求亦會在今年第四季批證時迎來爆發，預期均價將有力維持在400萬元水平以上。

在上半年居屋第二市場成交個案當中，成交總值最高者為長沙灣凱樂苑一個高層單位，該單位實用面積約629方呎，以835萬元易手，呎價約13,275元。若以實用呎價計算，則以啟德啟朗苑一個中層單位最高，該單位實用面積約460方呎，以679萬元沽出，呎價達14,761元。