8月料逾4980伙新盤出擊 涉及大型新盤｜一手市況

受外圍市場及世界盃影響，近月一手成交量放緩，導致發展商不敢貿然推盤。預計8月有3個大型新盤，逾4,980伙單位可供應市場。

會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」，短期内將開放示範單位及上載首張價單，目標8月開售。當中兩房梗廚查詢較多，故有機會率先推出項目第2期PALO SPRINGS應市，PALO SPRINGS約有60%為兩房單位，其中有約40%為兩房（梗廚）單位。

「PARK SILICON」分兩期發展，合共提供781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，另設特色戶。