8月料逾4980伙新盤出擊 涉及大型新盤｜一手市況

受外圍市場及世界盃影響，近月一手成交量放緩，導致發展商不敢貿然推盤。預計8月有3個大型新盤，逾4,980伙單位可供應市場。
會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」，短期内將開放示範單位及上載首張價單，目標8月開售。當中兩房梗廚查詢較多，故有機會率先推出項目第2期PALO SPRINGS應市，PALO SPRINGS約有60%為兩房單位，其中有約40%為兩房（梗廚）單位。
「PARK SILICON」分兩期發展，合共提供781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，另設特色戶。
華潤置地（海外）旗下西南九龍發祥街西全新住宅項目「叡璟」，項目合共提供逾2,200伙單位，項目第1期「叡璟I」已獲批預售樓花同意書，共提供507 伙，戶型涉及一房至三房，有望於短期內推售。
「叡璟」展銷廳及示範單位設於尖沙咀廣東道，而展銷廳的籌備工作已屆尾聲，預計於短期內開放予傳媒參觀。
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九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道35號大型發展項目正積極籌備部署推出，提供超過2,000伙住宅單位。第1期涉及約361伙，料短期內獲批預售樓花同意書並推出市面。第1期預期關鍵日期為今年11月底，樓花期約4個月。