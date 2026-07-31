海外樓市｜英Z世代陷經濟寒冬！ 每6青年1人失業 有銀行推5千鎊首期救市

英國經濟持續疲弱，加上能源價格飆升，除了令全英家庭失預算，更令各年齡層消費者信心重挫。同時亦為「Z世代」帶來前所未有的置業挑戰，有調查指，每6名Z世代就有1名失業，創十多年來新高，加上年輕一代低儲蓄率，令上車無望。然而近年亦有大型按揭銀行推出5,000英鎊低首期按揭為年輕人重燃希望。

經濟寒冬 年輕人感悲觀

根據市場研究機構GfK的數據顯示，由於中東衝突引發汽油價格錄得破紀錄飆升，直接打擊家庭預算，導致今年4月英國各年齡層的消費者信心均受挫折。翻查GfK的信心追蹤指數，16至29歲的年輕一群，指數由去年12月的18大幅急挫至今年6月的負2。50至64歲則維持負41不變，65歲及以上僅微跌1點至負39。

AI普及與高通脹夾擊 逾百萬青年淪「雙失」

企業聘用成本上漲與人工智能進步令入門級別職位日益稀缺。今年5月每6名16至24歲青年中便有1人失業，創下逾十年來新高，全英逾100萬名青年陷入既無工作亦無上學的「雙失」困境。