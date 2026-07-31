海外樓市｜英Z世代陷經濟寒冬！ 每6青年1人失業 有銀行推5千鎊首期救市

英國經濟持續疲弱，加上能源價格飆升，除了令全英家庭失預算，更令各年齡層消費者信心重挫。同時亦為「Z世代」帶來前所未有的置業挑戰，有調查指，每6名Z世代就有1名失業，創十多年來新高，加上年輕一代低儲蓄率，令上車無望。然而近年亦有大型按揭銀行推出5,000英鎊低首期按揭為年輕人重燃希望。
撰文：全球樓行
經濟寒冬 年輕人感悲觀
根據市場研究機構GfK的數據顯示，由於中東衝突引發汽油價格錄得破紀錄飆升，直接打擊家庭預算，導致今年4月英國各年齡層的消費者信心均受挫折。翻查GfK的信心追蹤指數，16至29歲的年輕一群，指數由去年12月的18大幅急挫至今年6月的負2。50至64歲則維持負41不變，65歲及以上僅微跌1點至負39。
AI普及與高通脹夾擊 逾百萬青年淪「雙失」
企業聘用成本上漲與人工智能進步令入門級別職位日益稀缺。今年5月每6名16至24歲青年中便有1人失業，創下逾十年來新高，全英逾100萬名青年陷入既無工作亦無上學的「雙失」困境。
羅兵咸永道調查顯示，僅20%的18至24歲受訪者認為財務健康，遠低於年初近33%；相反55歲以上群組狀況幾乎無變。儲蓄方面，GfK數據顯示截至6月的3個月內，65歲以上人士儲蓄意願較2019年翻倍，年輕家庭的儲蓄意願則持平，出現「長者拼命儲錢、青年有心無力」的財富差距。
首相推新政救市 「上車」仍遙遠
為應對青年危機，英國首相貝安德(Andy Burnham)承諾透過改革教育及支援幫助年輕人就業，並推出兩項惠民政策，其一是下調巴士車費，全國上限由3英鎊(約31港元)降至2英鎊(約21港元)。另外10月起全面取消電費單增值稅，惟財政研究所(IFS)提醒，大屋且能源用量高的富裕家庭反而是最大受益者。
雖然大環境艱難，但仍有低門檻上車地區。英國大型按揭銀行Lloyds數據發現，全英平均首置年齡為32歲，但在部分地區首置年齡可低至27歲。英格蘭西北部蘭開夏郡(Lancashire)的 Ribble Valley為全英首置客最年輕地區，平均上車年齡27歲，該平均首置樓價為219,980英鎊(約230萬港元)。全英最平上車天堂則為蘇格蘭 East Ayrshire，平均樓價僅147,353英鎊(約154萬港元)，且方便通勤至格拉斯哥(Glasgow)。
另外，Lloyds銀行亦於5月推出全新的「超低首期按揭計劃」，首置客最少僅需5,000英鎊(約5.2萬港元)首期即可申請「上車」，申請者須為首次置業，而購買的物業樓價最高為30萬英鎊(約314萬港元)，最高可借到年薪的4.5倍。