全屬三房平台特色戶 柏傲莊III 下周一標售3伙

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍「柏傲莊III」上載全新銷售安排，將於下周一起招標發售3伙平台特色戶，包括第8座(8A)7樓C室、第8座(8B)7樓A室及第8座(8B)7樓C室，實用面積760至784方呎，連109至384方呎平台，全屬三房一套設計；其中8B座7樓C室為全盤平台面積最大單位。新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，項目本月累沽9伙，套現逾1.9億元。「柏傲莊」系列重推以來累售391伙，吸金逾64億元。

「柏傲莊III」昨開放全新有裝修無改動現樓單位，為8座(8A)29樓C室，實用面積822方呎，採三房一套連儲物房設計，以「洋甘菊」為設計靈感，單位客飯廳與睡房同向。