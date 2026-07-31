全屬三房平台特色戶 柏傲莊III 下周一標售3伙

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍「柏傲莊III」上載全新銷售安排，將於下周一起招標發售3伙平台特色戶，包括第8座(8A)7樓C室、第8座(8B)7樓A室及第8座(8B)7樓C室，實用面積760至784方呎，連109至384方呎平台，全屬三房一套設計；其中8B座7樓C室為全盤平台面積最大單位。新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，項目本月累沽9伙，套現逾1.9億元。「柏傲莊」系列重推以來累售391伙，吸金逾64億元。
「柏傲莊III」昨開放全新有裝修無改動現樓單位，為8座(8A)29樓C室，實用面積822方呎，採三房一套連儲物房設計，以「洋甘菊」為設計靈感，單位客飯廳與睡房同向。
天璽．天2期單日沽10伙 吸金逾1.9億
新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」第2期昨招標售出10伙，吸金逾1.92億元。該批單位實用面積446至908方呎，成交價1,192萬至4,301.88萬元，呎價24,937至47,378元。當中最高成交價及呎價單位為第1座(Elite Zone)25樓A1室，實用面積908方呎，屬四房一套連工作間隔，連1個車位以4,301.88萬元售出，呎價47,378元，創(Elite Zone)單位呎價新高。