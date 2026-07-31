一手起動 PARK SILICON、叡璟I交鋒 下月8新盤逾2千伙待發

「PARK SILICON」屬港鐵古洞站周邊首個推售全新盤，其定價將為該區帶來指標作用。項目已經上載兩期售樓說明書。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已接獲逾6,000個查詢，約50%為內地投資客及跨境創科人士，另約50%為本地家庭客及區內換樓客。有見項目兩房戶查詢熱烈，或先推出第2期「PALO SPRINGS」應市，涉及324伙，兩房戶佔約60%，當中約40%屬兩房梗廚戶。

至於「叡璟I」早前宣布已獲批預售樓花同意書，提供507伙，戶型涉一房至三房，主打兩房戶，另設特色戶，定價會參考西南九龍在售全新盤及港鐵南昌站附近項目價錢，項目展銷廳及示範單位設於尖沙咀廣東道，今日將公布最新銷售部署。

黃光耀透露，項目最快下周開放示範單位及公布首張價單，並計劃於深圳展開路演。項目住客會所PARK SILICON LAB連園林面積逾5萬方呎，提供50項設施，包括室內外泳池及健身室等。

九龍區3盤待發

其他有機會下月出擊新盤包括九龍建業(034)清水灣道35號項目，涉逾2,000伙，主打兩房及三房，將先推出第1期涉361伙，目前仍待批預售。另一個市區新盤為恒基地產(012)紅磡MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」，提供263伙，標準單位涵蓋一房至三房，主打兩房戶。豪宅亦見新供應，麗新發展(488)旗下九龍塘「博峯」提供46伙，已上載樓書，全屬逾千呎大宅。

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愉景灣「滿．意」兩期共490伙

新界區方面，香港興業(480)旗下大嶼山愉景灣「滿．意」及「滿．意2期」，各設320伙和170伙，共涉490伙。偉達地產旗下荃灣汀九海景別墅「嘉富海灣」早前已上載樓書，提供13座洋房，面積由2,469方呎起，料短期內推出招標發售。