沙田新城市廣場斥800萬聯乘LEGO推暑期企劃 新地：料帶動人流及生意額雙位數增長

迎接暑期黃金消費檔期，新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場與LEGO®香港攜手由即日至9月6日推出暑期大型跨世代企劃「開啟玩樂模式」(Turn Play Mode On)。將LEGO顆粒融入香港經典玩意與本土地標，打造3大主題專區及7大互動體驗，並以「三代同堂」為核心，結合潮流音樂、數碼藝術、身體律動遊戲及創意拼砌，進一步鞏固新城市廣場作為跨世代家庭休閒消費首選的熱點。當中亮點包括全港首個巨型 LEGO 版「天下太平」經典遊戲，以及微縮地標展神還原獅子山、城門河等沙田地標。新地預期，活動將帶動商場暑期整體人流及商戶營業額分別上升10%及12% 。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場一直緊貼市場的IP 經濟趨勢，今次更採取「體驗式消費 X 本土文化」的雙軌策略，不單將國際知名IP融入香港獨有的城市記憶，亦透過多元化的互動裝置，令顧客在玩樂同時感受本土情懷，帶動並為「三代同堂」創造親子時光及回憶。集團相信這次跨界結合能夠精準鎖定跨世代家庭客群，有效延長顧客逗留時間及刺激消費。

許嘉雯指，強大的IP聯乘能有效轉化為商業價值，今次企劃充分發揮IP的情感價值與跨世代號召力。集團不單將LEGO的國際魅力帶入香港，更透過經典遊戲與地標拼砌，喚起不同世代的共同回憶，令玩樂同時與本土情懷連結。

持續優化商戶組合 引入人氣品牌進駐

為了配合持續升級的消費需求，新城市廣場亦積極優化商戶組合，近月引入多間涵蓋時尚潮流、生活體驗及餐飲的全新品牌，包括來自瑞士的運動品牌ON Running、開拓空間智能時代，熱賣潮玩相機、航拍及運動攝影機與配件的DJI | HASSELBLAD (大疆｜哈蘇)、日本人氣可麗餅店Gelato Pique Café及源自法國並於韓國大熱的時尚品牌 Marithé + François Girbaud等，進一步豐富商場的多元化組合。新品牌進駐不單為顧客帶來更多選擇，亦令商場在暑期檔期更具吸引力。