利嘉閣：一手私宅潛在供應四年來首跌破10萬伙 逐步走向「供求趨平衡」

房屋局表示，未來3至4年一手私樓潛在供應量約9.6萬個單位，按季減少5,000個。 該局公布季度數據，截至6月底，現樓「貨尾」單位約1.9萬個；興建中未售出單位約6.1萬個；位處熟地可隨時動工單位約1.6萬個。至於今年次季施工量5,600個單位，季內有6,400個單位落成。 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據房屋局截至6月底止的第二季數字顯示，未來3至4年本港一手私宅潛在供應跌至9.6萬伙，為四年來首度跌破10萬伙大關，配合現樓貨尾及熟地儲備雙雙回落，反映發展商積極去庫存成效顯著，一手市場正由「庫存頂峰」逐步走向「供求趨平衡」。

陳海潮指出，庫存壓力階段性紓緩及源頭供應收窄，對樓價起了支持作用。發展商過往較大折讓的價格戰難以再現，新盤定價將回歸貼市水平，為本港樓價持續靠穩提供實質支持。