凱和山錄「一客三食」 涉近4000萬 內地客入市三房套戶自用｜屯門新盤

路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」今日(1日)錄得「一客三食」成交個案，全屬第2座「MORI SIGNATURE SERIES」，同採三房一套連工作間設計，涉及金額約3,975萬元。
其中第2座12樓B室，實用面積1,032方呎，連一個車位以1,350萬元售出，呎價約13,081元；而第2座11樓E室，實用面積1,023方呎，連一個車位以1,320萬元成交，呎價約12,903元；另第2座10樓E室，實用面積1,023方呎，連一個車位成交價為1,305萬元，呎價約12,757元。
據悉，買家為內地大家庭，購入3伙作自住用途，方便家人日後互相照應。買家一直物色鄰近口岸、交通便利的優質住宅，並希望選擇毗鄰哈羅香港國際學校的低密度豪宅項目。經比較市場多個新盤後，認為同區同類型優質大宅供應有限，而「凱和山」兼具低密度規劃、大型會所設施及現樓即買即住優勢，生活配套完善，加上三房一套連工作間戶型空間寬敞實用，故最終決定一次過購入3伙。
路勁顏景鳳：市場上新盤大戶型供應買少見少
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示：「MORI SIGNATURE SERIES」推出以來市場反應持續理想，是次錄得大家庭買家「一客三食」連購3伙，反映市場對優質低密度大宅需求持續殷切。現時市場上新盤大戶型供應買少見少，尤其兼具低密度規劃、現樓優勢及完善配套的大宅產品更見珍罕。隨着北部都會區發展持續推進，項目坐擁深圳灣及落馬洲雙口岸地利，並毗鄰哈羅香港國際學校，區位優勢日益凸顯，持續吸引重視生活質素及長遠發展潛力的家庭客及高端客群入市，相信優質大宅將繼續成為市場追捧焦點。