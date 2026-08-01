凱和山錄「一客三食」 涉近4000萬 內地客入市三房套戶自用｜屯門新盤

路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」今日(1日)錄得「一客三食」成交個案，全屬第2座「MORI SIGNATURE SERIES」，同採三房一套連工作間設計，涉及金額約3,975萬元。

其中第2座12樓B室，實用面積1,032方呎，連一個車位以1,350萬元售出，呎價約13,081元；而第2座11樓E室，實用面積1,023方呎，連一個車位以1,320萬元成交，呎價約12,903元；另第2座10樓E室，實用面積1,023方呎，連一個車位成交價為1,305萬元，呎價約12,757元。

據悉，買家為內地大家庭，購入3伙作自住用途，方便家人日後互相照應。買家一直物色鄰近口岸、交通便利的優質住宅，並希望選擇毗鄰哈羅香港國際學校的低密度豪宅項目。經比較市場多個新盤後，認為同區同類型優質大宅供應有限，而「凱和山」兼具低密度規劃、大型會所設施及現樓即買即住優勢，生活配套完善，加上三房一套連工作間戶型空間寬敞實用，故最終決定一次過購入3伙。