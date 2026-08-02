中原投資與中金資本合作 簽署備忘錄共同開拓香港學生公寓市場

房地產投資管理公司中原投資（Centaline Investment）宣佈，剛於7月24日在北京與投資管理平台中金資本運營有限公司正式簽署「香港學生公寓基金合作備忘錄」。雙方將圍繞香港學生公寓市場展開深度戰略合作，結合產業營運與機構資本優勢，共同推進香港學生公寓的投資。
此次合作反映出機構投資者對香港學生公寓市場發展前景的高度認同，亦印證了市場對中原投資專業資產管理能力與國際化營運標準的信任。中原投資秉持開放與多元的資本合作理念，致力連結全球機構夥伴，共同打造優質學生宿舍資產組合。
精準捕捉教育樞紐機遇 專業與資本攜手加速版圖擴張
隨着特區政府積極打造香港成為「國際專上教育樞紐」，非本地學生人數持續攀升，市場對高品質、專業化管理的學生公寓需求迎來爆發式增長。中原投資與中金資本的戰略合作，正正捕捉了這些市場剛需，為學生提供住宿，亦為院校解決宿數不足問題。
中原投資總裁葉明慧表示，非常榮幸能與中金資本達成此次戰略合作。這充分體現了頂尖機構投資者對中原投資團隊在項目篩選、改造工程、專業營運及國際化資產管理的認同。我們將繼續與全球資本夥伴與投資者創造長期穩健合作，為他們於香港以至其他地區投資學生宿舍作導航，為資本增值。
中原投資副總裁馬耀揚表示，這次合作是雙方不斷努力推進下的成果，亦反映了雙方對學生宿舍市場的信心。是次合作不僅為注重住宿品質與安全的學生及家長帶來強大的信心保證，更為中原投資加速在港擴大學生公寓版圖注入了強勁的動力。
專業營運與資本賦能 鞏固市場領先地位
中原投資深耕全球優質學生宿舍投資與資產管理，透過專業營運體系與機構資本賦能，為香港學生公寓市場引進高標準的國際化服務模式。未來，中原投資將持續發揮自身在跨境資產管理上的獨特優勢，拓展多元化的全球資本合作，進一步鞏固其在學生公寓投資領域的市場領先地位。