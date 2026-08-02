中原投資與中金資本合作 簽署備忘錄共同開拓香港學生公寓市場

中原投資副總裁馬耀揚及中金资本董事总经理朱欣在中原集团创办人、董事局主席施永青及中金资本副总裁、执行委员会委员孙霄翀見證下簽署「香港學生公寓基金合作備忘錄

此次合作反映出機構投資者對香港學生公寓市場發展前景的高度認同，亦印證了市場對中原投資專業資產管理能力與國際化營運標準的信任。中原投資秉持開放與多元的資本合作理念，致力連結全球機構夥伴，共同打造優質學生宿舍資產組合。

（由左至右）中原投資總裁葉明慧、中原投資首席投資官江若雯、中原投資副總裁馬耀揚、中原集团创办人及董事局主席施永青、中金资本副总裁、执行委员会委员孙霄翀、中金资本董事总经理朱欣、中金资本总监支小可及中金资本副总经理陈沙霖在簽署儀式後合照。

精準捕捉教育樞紐機遇 專業與資本攜手加速版圖擴張

隨着特區政府積極打造香港成為「國際專上教育樞紐」，非本地學生人數持續攀升，市場對高品質、專業化管理的學生公寓需求迎來爆發式增長。中原投資與中金資本的戰略合作，正正捕捉了這些市場剛需，為學生提供住宿，亦為院校解決宿數不足問題。

中原投資總裁葉明慧表示，非常榮幸能與中金資本達成此次戰略合作。這充分體現了頂尖機構投資者對中原投資團隊在項目篩選、改造工程、專業營運及國際化資產管理的認同。我們將繼續與全球資本夥伴與投資者創造長期穩健合作，為他們於香港以至其他地區投資學生宿舍作導航，為資本增值。