十大屋苑｜7月交投失守百宗 見逾3年新低 中原：部分買家對後市較觀望

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，7月份受世界盃，以及颱風及天雨影響，令睇樓活動明顯減少，加上上半年樓價升勢較急，部分買家需時間適應，對後市較為觀望，料8月份睇樓活動及交投有望逐步回升至正常水平。

呎價方面，康怡花園、海怡半島、黃埔花園及映灣園報升，升幅介乎1.3%至5.2%，映灣園升幅最勁，呎價最新報10,702元。跌幅最大則為太古城，呎價按月回落3.2%。

據中原地產統計，十大屋苑7月份合共錄得98宗交投，按月下跌33.8%，屬2023年6月後約3年多新低。當中僅太古城錄得15宗買賣表現最佳，按月增25%；其餘9個指標屋苑均錄得下跌，跌幅最大為新都城，按月急挫66.7%，僅得6宗。

太古城呎價最新報 17808 元

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，7月份天氣持續不穩，加上市場有新盤推售，搶去二手市場焦點，太古城整體交投氣氛維持平穩。屋苑7月份共錄得15宗買賣，按月增加3宗或約25%，平均實用呎價輕微降至17,808元。

康怡花園交投見近 4 年以來月度新低

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，康怡花園7月份錄得3宗買賣，屬近4年以來月度新低，撇除個別個案，實用呎價約15,864元。成交放慢主因受區內優質盤源稀缺、雨季天氣不穩及世界盃熱潮影響，加上不少準買家傾向觀望月尾聯儲局議息結果，致使二手觀望氣氛濃厚，買賣交投明顯放慢。