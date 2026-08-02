十大屋苑｜7月交投失守百宗 見逾3年新低 中原：部分買家對後市較觀望

據中原地產統計，十大屋苑7月份合共錄得98宗交投，按月下跌33.8%，屬2023年6月後約3年多新低。當中僅太古城錄得15宗買賣表現最佳，按月增25%；其餘9個指標屋苑均錄得下跌，跌幅最大為新都城，按月急挫66.7%，僅得6宗。
呎價方面，康怡花園、海怡半島、黃埔花園及映灣園報升，升幅介乎1.3%至5.2%，映灣園升幅最勁，呎價最新報10,702元。跌幅最大則為太古城，呎價按月回落3.2%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，7月份受世界盃，以及颱風及天雨影響，令睇樓活動明顯減少，加上上半年樓價升勢較急，部分買家需時間適應，對後市較為觀望，料8月份睇樓活動及交投有望逐步回升至正常水平。
太古城呎價最新報17808元
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，7月份天氣持續不穩，加上市場有新盤推售，搶去二手市場焦點，太古城整體交投氣氛維持平穩。屋苑7月份共錄得15宗買賣，按月增加3宗或約25%，平均實用呎價輕微降至17,808元。
康怡花園交投見近4年以來月度新低
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，康怡花園7月份錄得3宗買賣，屬近4年以來月度新低，撇除個別個案，實用呎價約15,864元。成交放慢主因受區內優質盤源稀缺、雨季天氣不穩及世界盃熱潮影響，加上不少準買家傾向觀望月尾聯儲局議息結果，致使二手觀望氣氛濃厚，買賣交投明顯放慢。
美孚新邨7月價量齊跌
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，世界盃賽程緊湊，分散市場注意力；加上本月周末多為雨天，影響睇樓活動，令整體交投氣氛放緩。美孚新邨7月份最終僅錄得15宗交投，按月跌逾20%，平均實用呎價亦下調至10,900元水平，價量齊跌。
麗港城呎價按月挫近3%
中原地產東九龍麗港城首席分區營業經理洪金興說，麗港城7月份錄得12宗成交，較上月少2宗或14.3%，平均實用呎價最新報11,890元，按月跌幅2.9%，交投略為放慢。踏入雨季，天氣持續不穩，本周末繼續是下雨天，睇樓活動受阻。
沙田第一城呎價跌穿1.5萬水平
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城7月份錄得12宗交投，較上月的17宗下跌29.4%，平均實用呎價約14,953元水平，按月跌1.3%。7月份受世界盃及天雨影響，睇樓量明顯下降，影響交投，但大市氣氛持續向好，料8月份交投量有機會回升。
嘉湖山莊買賣按月急跌逾五成
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊7月份錄12宗買賣，較上月的26宗大幅下跌53.8%。呎價方面按月跌1.1%，最新報8,727元。上半年樓價升勢明顯，部份買家見樓價急升，近期表現觀望，影響交投步伐。