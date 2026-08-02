新蒲崗東傲高層戶15個月內三度轉售 價格下調逾兩成 呎價罕有失守4000元｜工廈市況

東傲為新蒲崗區內新式工廈，租務及買賣情況不俗，目前買賣放盤約20個，每方呎叫價約4,000至5,000元不等。(中原工商舖提供)

東九龍工商物業價格持續低迷，隨著啟德、觀塘等地區持續有一手新供應推出市場，加上發展商以低價推售物業，令該區物業價格缺乏上升動力。受到大市拖累，東九龍工商物業呎價持續尋底，而新近新蒲崗新式工商物業東傲錄得一宗高層易手個案，該單位於15個月三度轉售，最新成交呎價更失守4,000元水平，為該廈近兩年罕見低價成交。

周家儉指出，翻查記錄，是次售出單位為發展商麒豐資本於2025年3月即政府宣布400萬元或以下物業印花稅減至100元時推售約50個精選餘貨單位之一，當時獲區內業主以約1,468萬元購入，當時成交呎價約4,988元；及後於今年1月，該單位宣告易手，獲環保清潔公司以約1,400萬元承接，平均呎價約4,757元，折讓幅度約4.6%。然而，該買家持貨不足半年再度將物業放售，並於今年6月以約1,138萬元成交，呎價迅即回落至3,867元。換言之，該單位於過去一年多錄得3次買賣成交，而由去年3月起計，物業賬面價格累減約330萬元，呎價下跌幅度逾兩成。

周家儉補充，是次成交單位屬該廈特色戶，內部附有洗手間及約86方呎平台，且單位位處高層，景觀開揚少遮擋。該單位目前市值呎租約16至18元，按最新成交價計算，新買家預計可享約5厘租金回報。

周家儉稱，東傲為新蒲崗區內新式工廈，租務及買賣情況不俗，目前買賣放盤約20個，每方呎叫價約4,000至5,000元不等；而租務方面，低層單位租金叫價約14至15元，高層則約16至18元。

周家儉分析，由於啟德新區持續發展，近年新蒲崗區由傳統工業區轉型速度加快，更獲不少創科、新興行業及中小企進駐，區內發展前景樂觀。此外，東傲鄰近鑽石山及啟德港鐵站，與啟德發展區僅一街之隔，極具升值潛力，惟近年因整體工廈買賣市場低迷，成交呎價持續走低。周家儉相信，現時東傲價格已接近觸底，對長線投資者及企業用家而言，目前正是趁低吸納良機，預料待啟德商貿區發展逐漸成熟，該廈物業價格將迅速反彈回升。