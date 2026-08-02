6月新申請按揭宗數按月回升12.5% 中原按揭：創逾4年新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新金管局住宅按揭統計顯示，6月份新申請按揭宗數按月回升12.5%至12,117宗，是自2022年5月（12,892宗）後49個月新高。同時，6月份新批按揭貸款額錄得506億元，按月升25.8%，創48個月（4年）新高；新批按揭宗數亦按月增加17.8%至9,526宗，同創48個月（4年）新高。王美鳳表示，本港新申請按揭數目自2026年1月至今均維持活躍，5月及6月更連續升穿過萬宗水平，主要受惠今年上半年大部份時間樓市交投維持活躍所帶動。樓市自 6月起出現階段性整固，物業交投放緩，料未來按揭申請量有所回落，但隨着世界盃完結，發展商陸續恢復推盤步伐，樓市氣氛將逐步回復，料帶動樓市交投量連帶按揭申請量回升。

6月份新取用按揭貸款額按月升17.6%，錄得約277億元；新取用按揭宗數亦按月增加17.8%至5,570宗，宗數及金額分別創24個月及36個月新高。王美鳳指出，6月份新取用按揭數字顯著回升，主要受惠於早前尤其3至4月份樓市交投相當暢旺，期內成交陸續上會推動新取用按揭量再升至5,000多宗較高水平。

上半年新批按揭宗數按年大增 65% 新取用按宗數按年大增 57% 綜合2026年上半年數字，新批按揭累計錄得44,952宗，涉及金額約2,289億元，較去年同期分別增加 65.2% 及 47.9%；期內新取用按揭累計錄得27,866宗，涉及金額約1,390億元，較去年同期分別增加 57.4% 及 38.8%。王美鳳分析，上半年按揭貸款量出現強勁增長，主要是因為今年上半年樓巿連續多月交投暢旺，令按揭市場出現持續性上升動力。

定按比例連升 10 個月達 25.1% 創 97 個月新高 根據金管局2026年6月份統計數字，H按選用比例按月下降3.8個百分點至70.0%；而P按選用比例由5月份的1.2%微升至6月份的1.3%。值得留意的是，定息按揭選用比例按月上升4.4個百分點至25.1%，連升10個月，是自2018年5月28.5%後逾八年（97個月）新高。根據資料顯示，定按使用比例曾在2018年4月達歷史高位49.3%。王美鳳解釋，選用定息按揭的比例持續上升，主要原因是近月低息定按吸引力增加，加上最新一次議息結果顯示今年美國息率意向已由減息轉為橫行甚至有可能加息一次，意味年內H按息3.25%不會下跌，令定息2.73%之計劃吸引力進一步增加，目前定按申請期已屬後段，幾家大型銀行的定按申請期已延至8月底，料將進一步吸引按揭用家把握定按尾班車，令定按申請量進一步上升，料定按市場比例將繼續維持在兩成以上高水平。

新批按揭一手升 32.3% 轉按升 30.6% 二手升 21.6% 資料顯示，6月份新批按揭貸款額錄得506億元，較5月份升25.8%。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款按月升32.3%至155億元。至於二手市場，期內新批按揭貸款額按月升21.6%至289億元。轉按市場方面，期內轉按錄得連續5個月升幅，宗數達1,226宗，創自2023年11月（1,841宗）後31個月新高；金額按月大增30.6%至62億元，亦創自2023年11月（90億元）後31個月新高。王美鳳指出，近月市場轉按申請量上升，受惠樓價連同物業估值逐步回升，加上多家銀行近月上調按揭現金回贈，促使轉按誘因有所增加，預期轉按市場回暖勢頭持續，料下半年轉按可進一步增長。