負資產｜次季宗數及金額創12季新低 中原按揭王美鳳：料第三季宗數繼續回落

金管局上周五(7月31日)公布2026年第二季末負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，負資產住宅按揭貸款宗數由2026年第一季末的11,424宗，大幅回落61.9%至4,356宗，創下自2026年以來連跌5個季度的紀錄，涉及金額由550億元減少64.4%至196億元。無抵押部分金額亦由28億元降至9億元，減少約67.9%，宗數及金額均創12個季度新低。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第二季末住宅按揭負資產數字錄得逾60%的顯著跌幅，主要是受惠於今年樓價持續性回升，今年上半年樓市上升動力加大，第二季樓價顯著上升約5.6%，連同首季樓價已上升約5.4%，令上半年樓價已累升約達11%，加上樓價已由去年低位累升達18%，促使更多高成數按揭如九成按揭或八成按揭的負資產物業，透過估值累積回升及按揭餘額逐步下降，令累升的物業價值重新高於按揭欠款金額，從而令負資產轉回正資產，帶動負資產宗數顯著下滑。
第三季負資產宗數將繼續回落 但下跌步伐減慢
展望負資產走勢，王美鳳稱，今年樓市在經歷連續多個月的熾熱升勢後，自 6 月起進入階段性整固期，加上早前世界盃盛事短暫分散了市場焦點，物業交投出現短暫放緩。隨着世界盃完結，發展商已陸續恢復推盤步伐，新盤熱銷亦發揮引導作用，部分購買力流向二手市場，樓市氣氛逐步回復，帶動樓市交投量上揚。整體而言，對比近年負資產較高季度水平(2025年第一季)達40,741宗，現時負資產宗數已大幅減少近九成，反映樓市基調已顯著改善，負資產問題對市場的影響進一步消退。上半年樓價急步上升後，預料第三季樓價仍處升軌但升勢放緩，預期第三季負資產宗數將繼續回落但下跌步伐減慢。
拖欠比率上升但仍處低水平 佔比不足1%實質風險仍低
王美鳳指出，雖然第二季負資產拖欠比率由0.5%上升至1.25%，對比過往2003年沙士期間拖欠比率約2%，現時的拖欠比率仍較低，而現時負資產宗數佔整體住宅按揭比例已降至僅0.71%，不足1%；加上未來樓價料可繼續回升，負資產個案已大幅減少並料可進一步回落，故此現時負資產個案的實質信貸風險甚低。