負資產｜次季宗數及金額創12季新低 中原按揭王美鳳：料第三季宗數繼續回落

金管局上周五(7月31日)公布2026年第二季末負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，負資產住宅按揭貸款宗數由2026年第一季末的11,424宗，大幅回落61.9%至4,356宗，創下自2026年以來連跌5個季度的紀錄，涉及金額由550億元減少64.4%至196億元。無抵押部分金額亦由28億元降至9億元，減少約67.9%，宗數及金額均創12個季度新低。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第二季末住宅按揭負資產數字錄得逾60%的顯著跌幅，主要是受惠於今年樓價持續性回升，今年上半年樓市上升動力加大，第二季樓價顯著上升約5.6%，連同首季樓價已上升約5.4%，令上半年樓價已累升約達11%，加上樓價已由去年低位累升達18%，促使更多高成數按揭如九成按揭或八成按揭的負資產物業，透過估值累積回升及按揭餘額逐步下降，令累升的物業價值重新高於按揭欠款金額，從而令負資產轉回正資產，帶動負資產宗數顯著下滑。