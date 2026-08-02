鐵路加持都無用！白石角再現蝕讓 三房業主8年損手418萬走｜二手樓成交

港鐵白石角站選址落實，白石角區屋苑交投氣氛暢旺，惟當中蝕讓情況仍然持續出現。中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙表示，白石角雲滙最新錄得2座高層A1室成交，單位實用面積約851方呎，三房連套房間隔。原開價約1,500萬元放盤，日前議價後以1,488萬元沽出，呎價約17,485元。
曾嘉匯透露，新買家為外區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，間隔合用，睇好區內前景，即購入單位自住。
據了解，原業主於2018年以1,906萬元購入上址，持貨約8年，現轉售帳面虧蝕418萬元，單位期內貶值約21.9%。資料顯示，雲滙位於大埔半山科進路12號，2019年入伙，分為2期共有10座，提供1,444個單位。
海日灣兩房4年跌價13%
中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮指，白石角海日灣最新錄得C1座低層B室成交，單位實用面積約504方呎，兩房間隔，日前議價後以715萬元沽出，呎價約14,187元。
據了解，新買家為上車客，見屋苑位置方便，單位少有放盤，決定購入上址自住。原業主於2021年以約824萬元購入單位，持貨約4年，是次轉售帳面損失約109萬元，物業期內貶值約13.2%。
資料顯示，海日灣位於大埔半山科進路18號，2019年入伙，共有16座，提供667個單位。