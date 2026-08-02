十大屋苑｜周末買賣按周回升66.7% 中原：受天雨影響睇樓活動 料本月交投逐漸回暖

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末增加2宗或66.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界西新盤於周六(1日)再度公開發售，一手市場錄得50多宗成交，足證市場購買力不減。周末兩天均受天雨影響，部份睇樓及買賣活動延期，現時市況正面，市民入市信心充足，市場承接力依然不俗，料本月交投量會逐步回升。