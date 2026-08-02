十大屋苑｜周末買賣按周回升66.7% 中原：受天雨影響睇樓活動 料本月交投逐漸回暖

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末增加2宗或66.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界西新盤於周六(1日)再度公開發售，一手市場錄得50多宗成交，足證市場購買力不減。周末兩天均受天雨影響，部份睇樓及買賣活動延期，現時市況正面，市民入市信心充足，市場承接力依然不俗，料本月交投量會逐步回升。
太古城高層戶兩房連租約1180萬轉手
港島區方面，3個指標屋苑只有太古城錄成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄2宗成交，包括南天閣高層H室，實用592方呎，兩房間隔，連租約以1,180萬元易手，呎價約19,932元。
麗港城周末錄2宗成交
九龍區方面，中原地產中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城周末錄2宗成交，折合呎價14,020元，世界盃過後，睇樓活動逐步回復正常，惟近日因天雨關係，部份睇樓預約受影響。
新界三大屋苑均零成交
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，新界區三大屋苑均零成交，受天雨影響，不少睇樓預約改期或取消，近期市況平穩，部份買家對後市觀望，現時不少業主見市旺叫價較為進取，增加買家入市難度，拖慢二手交投。