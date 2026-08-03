中原支持「反詐月」 攜手政府推廣防騙資訊 以品牌影響力守護市民寶貴財產

隨著各類詐騙手法不斷演變，提升市民的防範意識、保障社區財產安全已成為社會各界共同關注的重要議題。作為連續多年獲選為「信譽品牌」的行業領導者，中原地產全力支持政府加強市民防騙意識，中原以實際行動踐行企業社會責任， 並贊助香港警務處新界北總區防止罪案辦公室舉辦「反詐月」之活動——《防騙大師挑戰賽2026》。日前「新界北總區反詐月啟動禮X大匯演2026」啟動禮圓滿舉行，中原地產獲邀出席，與政府共同打造安全安心的社區環境。

官商攜手 讓防騙資訊「貼地入屋」

中原支持「反詐月」打破傳統單向宣傳的框架，透過更加「貼地」、親民且具互動性的方式，讓廣大市民能真正做到對防騙資訊「接收到、記得住、用得上」，大幅降低受騙風險。透過值得信賴與誠信正直的品牌形象，中原將全民防騙文化推動至每一個家庭、甚至社區的每一個角落。啟動禮上，中原代表接受警務處處長周一鳴及新界北總區指揮官林敏嫻致送紀念品。

《防騙大師挑戰賽 2026 》接受報名

為鼓勵更多市民主動學習防騙知識，主辦單位特別推出重點活動《防騙大師挑戰賽2026》。即日起至2026年10月9日，市民只需透過指定連結觀看防騙精華短片並完成網上測驗，即可參加抽獎；成功推薦10位或以上朋友參加，更有機會獲得額外一次抽獎機會。有機會贏取超過250份精美「提子」限定禮品，歡迎廣大市民踴躍參與。