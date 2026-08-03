叡璟48小時內上樓書 會所夥香港芭蕾舞團設工作坊｜西南九龍新盤

華潤置地（海外）旗下西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」，將於48小時內上載售樓說明書，並於短期內開放2個示範單位，維持目標8月上載首張價單及開賣。 華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，住客會所「CLUB STERLING」及園林面積廣逾 17 萬方呎，提供超過40多項休閒會所設施 ，當中矜設瑜伽．普拉提空間，提供專業普拉提設備，以及綠意盎然的戶外瑜伽草坪。 為了展現項目國際化藝術文化生活，發展商特意夥拍香港芭蕾舞團 ，為住戶呈獻「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列及專屬彩排活動，屬全港首個與香港芭蕾舞團攜手合作的住宅發展項目，奠定西南九龍睿雅生活新指標。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，第 1期入伙約一年內，住戶可於尊貴會所「CLUB STERLING」專享由香港芭蕾舞團的專業舞者親臨指導的「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列，糅合芭蕾舞、塑形健美、瑜伽與普拉提的細膩韻律，適合家長及小孩一同參與，共度溫馨睿雅親子時光。此外，香港芭蕾舞團更特別為項目提供住戶專屬彩排活動，讓住戶走進舞團的後台排舞室，近距離現場觀看舞者彩排選段，獨家體驗芭蕾舞的藝術優雅風範，將藝術美學無縫融入住戶的日常生活。