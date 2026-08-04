海德園現樓｜538呎連裝修兩房梗廚 廳房同向享有海景(多圖有片)｜柴灣新盤

客飯廳面積約200方呎，長約7米，空間方正實用。擺放三座位沙發、茶几及餐桌後，仍保留舒適的活動空間。設計師利用大型鏡面牆身提升空間視覺深度，令整體空間感更見開揚。客廳則配合細緻牆紙及溫暖木色調，並選用Cassina沙發、Molteni & C餐椅、B&B Italia茶几及電視櫃點綴其中，展現意式設計的優雅格調。設計師更特別選用法國Saint Louis水晶燈飾作為空間焦點。

整體設計概念以Artistic Serenity為主題，以淺木色調為基礎，結合簡約設計美學，營造出溫馨舒適的環境，設計團隊以熱愛生活品味的現代家庭作為藍本。

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期已屆現樓，發展商最新開放3個現樓單位予公眾人士參觀。其中第2座39樓G室，實用面積538方呎，屬兩房梗廚間隔，外望市景、西灣山景及海景景觀。

主人房預留近 8 呎長衣櫃位置

單位採用廳房同向設計，客飯廳及睡房均可享有海景景觀。主人房面積約85方呎，擺放Queen Size雙人床後仍做到三邊落床；同時預留近8呎長衣櫃位置，提供充足收納空間。主人房設有工作平台，有助提升空氣流通及引入大量自然光。設計師以寧靜舒適的休憩空間為概念，以溫潤木色及柔和材質營造寧靜氛圍。 床頭配襯藍色波浪主題藝術畫作，以流暢線條呼應窗外海景。

另一間睡房面積超過50方呎，注入靈動設計，增設多功能小桌，讓房間在休憩、學習與辦公間自由切換。透過「一物多用」的傢俬布局。