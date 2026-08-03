海德園1期周四起開放現樓連裝修示範單位｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期已屆現樓，設有3個連裝修示範單位，將於本周四(6日)起開放予公眾人士參觀。

3個連裝修示範單位全屬兩房間隔，包括2座28樓D室，實用面積518方呎，兩房連開放式廚房設計；2座39樓G室，實用面積538方呎，兩房梗廚間隔；以及3座39樓H室，實用面積573方呎，兩房一套連開放式廚房間隔。

「海德園」由3座住宅大樓組成，合共提供850伙，涵蓋一房至四房戶型，亦設有特色單位，分兩期發展，設有行人天橋連接兩期。第1期為2座及3座，提供592伙，單位實用面積介乎397至938方呎，主打兩房及三房單位。