海德園1期周四起開放現樓連裝修示範單位｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期已屆現樓，設有3個連裝修示範單位，將於本周四(6日)起開放予公眾人士參觀。
3個連裝修示範單位全屬兩房間隔，包括2座28樓D室，實用面積518方呎，兩房連開放式廚房設計；2座39樓G室，實用面積538方呎，兩房梗廚間隔；以及3座39樓H室，實用面積573方呎，兩房一套連開放式廚房間隔。
「海德園」由3座住宅大樓組成，合共提供850伙，涵蓋一房至四房戶型，亦設有特色單位，分兩期發展，設有行人天橋連接兩期。第1期為2座及3座，提供592伙，單位實用面積介乎397至938方呎，主打兩房及三房單位。
住客會所CLUB HEADLAND佔地逾8萬方呎，以Urban Resort為設計主題，提供約30項室內及室外運動健身及休閒娛樂設施，包括全港首創的室外羅馬式高溫浴室，並設逾4,000方呎綠色草坪；項目地面層更連接逾4.3萬方呎戶外休憩綠化空間。整個項目由太古地產提供物業管理服務。項目基座設柴灣(東)公共運輸交匯處，城巴設9條巴士路線，周邊亦設有超過40條巴士及專線小巴路線。項目第1期入伙後首兩年，住戶更可享往返杏花邨港鐵站的免費專車接送服務。