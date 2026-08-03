第一太平戴維斯宣布完成收購 EASTDIL SECURED 企業價值 11.125億美元

第一太平戴維斯今日(3 日)確認，已完成對Eastdil Secured LLC的收購，企業價值為 11.125億美元（約合8.27億英鎊）。此前，雙方曾於 2026年3月12日發佈擬收購公告。 此次交易使第一太平戴維斯確立了在全球房地產諮詢服務領域的領先地位，通過整合高度互補的服務線與全球業務版圖，成功打造了一個覆蓋所有核心領域的世界級平台。此次交易徹底重塑了第一太平戴維斯的房地產投資銀行的業務版圖，不僅加速了集團在北美地區的規模化擴張戰略，更進一步鞏固了其在歐洲、中東及非洲（EMEA）以及亞太地區的領導地位。

是次交易的資金來源包括貸款融資，以及向 Eastdil Secured 最終股權持有人發行第一太平戴維斯新普通股。新股約佔集團擴大後股本的16%。該等股權持有人包括 Guggenheim、Temasek 及 Wells Fargo，連同 Eastdil Secured 的管理層及高級員工，均已就其於 Eastdil Secured 的現有權益，換取成為第一太平戴維斯股東。 Eastdil Secured將即時更名為「Eastdil Secured Savills」，並將繼續以其現有業務模式於第一太平戴維斯集團內營運，成為集團旗下的房地產投資銀行。該業務向全球投資者提供併購、延續基金及合資企業、資產出售、債務配售、結構性信貸及貸款出售等方面的頂尖顧問服務，與第一太平戴維斯更廣泛的房地產服務組合高度互補。合併後的集團將成為全球專注於 1 億美元以上優質商業房地產交易的第二大顧問機構。

根據 2026年3月12日的公佈，Eastdil Secured Savills的高層管理團隊任命如下：Roy H. March出任執行主席，負責客戶顧問及交易執行；D. Michael Van Konynenburg出任行政總裁，負責日常營運、策略及主要客戶顧問工作；James McCaffrey出任總裁，負責領導倫敦團隊推動國際業務增長。D. Michael Van Konynenburg及 James McCaffrey均將加入第一太平戴維斯集團執行委員會。 Eastdil Secured Savills將繼續在紐約、聖莫尼卡和倫敦保留核心總部。其現有的21個辦事處將併入第一太平戴維斯遍佈全球70多個國家的業務網路。 第一太平戴維斯集團首席執行官 Simon Shaw表示，這次強強聯合為打造了一個實力更強、全球互聯的平台，使能夠在房地產週期的各個階段更好地服務客戶。非常高興能迎來志同道合的新同事加入集團。相信攜手並肩，將迎來非凡的機遇，全面滿足客戶在各個房地產領域及全球各地的需求。

Eastdil Secured Savills 首席執行官 D. Michael Van Konynenburg表示，這是公司發展歷程中的一個重要里程碑。隨著交易的圓滿完成，期待與第一太平戴維斯的同事們並肩合作，在繼續提供 Eastdil Secured長期以來備受讚譽的卓越資本市場專業能力、解決方案及審慎態度的同時，進一步拓寬為客戶提供的專業知識和資源。強強聯手，已做好充分準備，拓展業務能力，為客戶和員工創造全新機遇。 第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文表示，此次交易是業務發展的重要一步，進一步強化了第一太平戴維斯服務大中華區客戶的能力。隨著資本日益全球化，投資者正在尋找值得信賴的顧問，以幫助他們把握跨市場機遇並對接合適的資本來源。通過將 Eastdil Secured在房地產投資銀行和資本市場領域的卓越專業能力，與第一太平戴維斯廣泛的全球網路及本地市場洞察相結合，正在打造一個更強大的平台，以支持雙向投資活動。有信心此次合作將為客戶釋放全新機遇，並進一步提升在大中華區提供的戰略諮詢與執行能力。

第一太平戴維斯亞太區（大中華區以外）首席執行官 Martin Fidden表，Eastdil Secured Savills的加入，顯著提升了在亞太區的資本市場服務能力，並拓寬了客戶可獲得的專業資源。通過將 Eastdil Secured Savills領先市場的投資銀行與交易能力，與第一太平戴維斯成熟的諮詢平台相結合，正在打造一個跨行業、跨資產類別、跨市場的更全面的服務體系。這將增強在日益複雜的投資決策中支援客戶的能力，並進一步鞏固在房地產全生命週期中作為領先顧問的地位。期待與新同事們攜手，為亞太區客戶創造更卓越的成果。