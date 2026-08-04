上半年一手私宅買賣涉資近千五億 創歷史新高 利嘉閣：全年登記量料升至近2.22萬宗｜樓市數據

2026上半年累錄買賣登記宗數最多的新盤為將軍澳日出康城13B期海瑅灣I的786宗。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2026年上半年香港樓市表現亮眼，發展商全力推盤，刺激上半年一手私宅買賣持續上升，料下半年在更多專才入市或轉租為買及移民回流等潛在利好因素下，一手登記仍可維持萬宗的相對高水平。綜合土地註冊處最新數據所得，今年上半年全港累錄12,154宗一手私宅買賣登記，較去年下半年的10,995宗上升10.5%，為近14個「半年度」新高，而與去年同期比較更大升36%。至於期內物業登記總值則創「半年度」歷史新高，錄約1,495.56億元，較去年下半年的1,286.42億元上升16.3%。上半年平均每宗一手私宅售價約1,230.5萬元，較去年下半年的1,170萬元均價上升5.2%。

按地區劃分，九龍區上半年買賣登記量升幅最突出，主要受惠土瓜灣及啟德有多個大型新盤熱賣所帶動。總結九龍區上半年整體一手私宅登記量錄得5,610宗，按半年激增42%；而期內涉及登記總額亦相應升38%，錄得640.79億元，即平均每宗均價約為1,142.23萬元，按半年跌近3.2%。

新界區登記量按半年微升 9%

新界區方面，上半年買賣登記量持續暢旺，由去年下半年的高峰期持續上升，主要靠西貢、將軍澳及荃灣多個大型全新盤所帶動。數據顯示，新界區上半年整體一手私宅登記最終共錄得5,123宗，按半年微升9%；而期內涉及登記總額則大升32%，共錄得447.87億元，每宗均價874.23萬元，按半年升近20.8%。

港島區登記量按半年大跌 40%

至於港島區，上半年買賣登記量出現大幅下跌，主要戰場落在南區的新盤，以及其他貨尾持續銷售。上半年在包括港島南岸部分豪宅新盤餘貨齊發下，港島區累錄1,421宗一手私宅買賣，按半年大跌40%；至於登記總額錄約406.90億元，按半年減少16%；平均每宗售價約2,863.48萬元，按半年上升40.1%，主因期內不少成交均屬貴價豪宅物業。