7月現樓樓花按揭齊跌 中原按揭：樓花按揭創3個月新低 按月大減52.3%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據，2026年7月份現樓按揭錄得6,756宗登記，按月減少23.1%（對比6月份的8,785宗），創3個月新低。王美鳳指出，7月份現樓按揭登記量錄得顯著回落，主要因為居屋及私樓市場按揭量雙雙出現跌幅；當中大型居屋項目上會高峰期稍退，7月份資助性房屋按揭登記按月大幅減少43%，(月內錦柏苑及裕興苑合共錄得1,333宗現樓按揭登記，對比上月朗天苑及宏緻苑高達2,847宗登記大幅減少)，而7月份私人住宅現樓按揭登記量（4,496宗）亦較6月份（5,047宗）減少10.9%。王美鳳指出，今年樓市活躍持續多個月後，6月起出現成交放緩的階段性調節；而最近發展商重拾開盤步伐並錄理想銷情，料可帶動整體交投增加。

另一方面，7月份樓花按揭登記量共433宗，按月減少52.3%（對比6月份的908宗），同樣創3個月新低。至於巿佔率方面，7月份中銀香港現樓按揭市佔率達30.9%，連續22個月蟬聯單月榜首；而樓花按揭市場方面，滙豐銀行與中銀香港雙雙以23.6%的市佔率並列第一，其中滙豐銀行連續四個月穩踞首位。

7 月現樓按揭中銀連續 22 個月稱冠

中原按揭研究部資料顯示，7月份首四位銀行巿佔率按月減少1.2個百分點至79.0%。中銀香港現樓按揭巿佔率按月減少4.9個百分點至市佔率30.9%，仍強勢保持現樓巿佔冠軍，連續22個月現樓按揭巿佔第一。滙豐銀行單月巿佔率微增0.1個百分點至佔24.3%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率增加1.4個百分點至佔14.6%，排名維持第3；渣打銀行巿佔則按月增加2.2個百分點至9.2%，維持第4名。

數據顯示，7月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：工銀亞洲（市佔率3.3%，減0.4個百分點，排名維持第5）、交通銀行(香港)（市佔率3.3%，增0.6個百分點，排名維持第6）、華僑銀行香港（市佔率2.2%，增0.4個百分點，排名升1位至第7）、信銀國際（市佔率2.0%，增0.2個百分點，排名升1位至第8）、東亞銀行（市佔率2.0%，減0.1個百分點，排名跌2位至第9）及花旗銀行（市佔率1.7%，減0.1個百分點，排名維持第10）。