仲量聯行：亞太區房地產AI應用領先全球 惟技能缺口成轉型主要阻礙

仲量聯行最新研究指出，儘管市場憂慮人工智能（AI）將引發職位流失，亞太區高達61%的企業高層預期未來員工人數不減反增。然而，區內亦正面臨全球最嚴峻的AI人才短缺問題。數據顯示，亞太區市場存在明顯反差，區內企業在科技管理（52%）、房地產組合優化（51%）及商業地產策略制定（47%）等領域的AI應用均領先全球，但卻難以物色足夠人才支撐相關發展，面臨全球最嚴重的能力缺口。 仲量聯行於2026年1月至4月進行《2026年未來工作模式調查》，訪問了全球21個國家、逾2,200名企業高層及商業地產領袖，了解其主要優先事項、挑戰及策略。調查發現，雖然78%受訪者預期AI將大幅改變其房地產組合策略，但僅31%的企業正積極籌備改造辦公空間以支援「人機協作」；而已進入AI應用「優化階段」的企業更只有15%。這種企業願景與實際行動之間的落差，正是企業當前面臨的核心挑戰，主要源於決策執行、內部能力與預算限制之間的相互拉扯。

執行面臨瓶頸 僅 15% 企業成功跨越試點與擴展階段 仲量聯行調查顯示，儘管企業普遍相信AI能提升人類工作效能，但多半仍在評估AI對業務表現的影響，導致實際應用仍處於早期階段。目前僅少數企業（15%）成功跨越試點與擴展階段，邁入積極重塑工作崗位與辦公空間的「優化階段」。相反，多數企業仍停留在觀察及分析階段：46%的企業正密切關注AI發展趨勢，40%則仍在評估AI對其商業地產業務領域的潛在影響。由於管理層往往將空間轉型與勞動力決策掛鈎，導致企業陷入觀望的膠著狀態，拖慢了整體轉型步伐。

仲量聯行亞太區Work Dynamics行政總裁Susheel Koul表示，亞太區企業在AI應用上已出現明顯的分水嶺。少數領先企業已邁入優化階段，但更多企業仍停留在觀望與評估。值得注意的是，這些領先企業未必擁有最充裕的預算；他們的優勢在於持續建立適應能力，並將AI視為推動業務增長的引擎，而非單純的成本控制工具。若不及早正視，企業間的差距將迅速擴大。因此，填補技能與能力的缺口現已刻不容緩。

能力缺口成最大隱憂 這項能力挑戰亦直接衝擊了企業的人才儲備。從全球數據來看，36%的受訪者認為缺乏AI、數據分析及新興科技相關技能是商業地產創造價值的最大阻礙。這是本調查進行15年來，技能缺口首度超越預算限制，成為企業面臨的最大阻力。亞太區的情況更為嚴峻：42%的受訪者將AI技能缺口視為最大掣肘，比例冠絕全球。近半數亞太區企業（49%）預期，由AI技能再培訓需求所引發的人才短缺，將主導未來三至五年的勞動力格局，比例同樣為全球最高。此外，缺乏變革管理專業知識（26%）、企業內部各自為政（25%）以及難以衡量成效（23%），均進一步加劇了問題的複雜性。

亞太區企業加速佈局AI，反而讓能力缺口的問題格外顯著。該區在最具策略影響力的商業地產業務領域中，AI部署雖走在全球前列，但同時亦最易受制於人才短缺的風險，恐將窒礙發展進程。 44% 亞太區受訪者將 AI 顛覆憂慮列為主要風險 這衍生出一個「科技兩難」局面，反映企業在日益互聯及由AI驅動的商業環境中所面臨的脆弱性。一方面，企業必須投資先進科技以達成生產力目標，目前46%的受訪企業高層已將生產力列為商業地產的核心關鍵績效指標，取代了傳統以成本為主的衡量標準；但另一方面，在四大房地產組合風險中，除了經濟波動及預算壓力（43%）外，其餘三項均與科技相關，包括網絡安全與數據私隱（47%）、科技或AI的顛覆性影響（41%），以及AI對辦公空間影響的不確定性（40%）。在亞太區，企業對科技及AI顛覆的憂慮更為強烈：44%亞太區受訪者將其列為主要房地產組合風險，比例為全球最高。這不僅反映科技已成為區內房地產策略的核心，亦凸顯企業領袖對伴隨而來的風險深感憂慮。在亞太區，隨著數據主權監管日益嚴格，加上地緣政治因素愈發影響選址策略，這些風險衍生出更複雜的挑戰。

仲量聯行亞太區Work Dynamics研究主管Kamya Miglani指出，外界普遍認為AI會削弱對實體辦公空間的需求，但調查結果恰好相反。在AI轉型路上走得最前的企業，反而正在加碼投資實體辦公環境。他們深知，AI所促成更高價值、更需深度思考的工作，需要能讓員工以最佳狀態思考、專注與交流的空間。科技與辦公空間體驗絕非零和博弈；兩者相輔相成，共同為持久的認知表現奠定基礎。

成本現實考驗轉型 三大策略取平衡 隨著商業地產的定位從單純的成本控制轉向能力賦能，企業的投資重心亦隨之改變。為提升員工生產力，先進科技及AI支援（46%）與可靠的科技基建（44%）等關鍵基礎設施已成為首要策略，其重要性甚至超越靈活辦公空間（31%）及身心健康設施（24%）等實體空間元素。 在亞太區，39%的企業要求員工全面實行五天辦公室工作制，比例居全球之冠。這意味著企業面臨極大壓力，必須確保實體辦公場所能切實有效提升生產力。然而，全球企業領袖同時將落實上述願景的成本視為首要隱憂，當中包括AI驅動的勞動力自動化成本（39%）、科技基建需求（32%）以及能源成本攀升（44%）。

面對理想願景與成本現實的拉扯，企業主要採取以下三大策略來取得平衡，包括優化營運，在面臨多重限制的市場或資產中，無論企業的願景為何，轉型過程通常緩慢且不均衡。當租金、能源價格、營運開支或物業管理費等不可避免的成本上漲時，企業往往不得不妥協，削減非必要的投資；策略性外判，當企業發現內部能力無法支撐願景時，會選擇保留策略主導權，同時將執行工作外判。在亞太區，42%企業將AI技能缺口視為最大限制，比例為全球最高。在此背景下，工作外判已成為企業在不偏離策略方向的前提下，填補AI技能缺口最務實的做法；能力建構，領先的企業會在推動轉型前，先有系統地排除限制。這些企業積極投資於提升員工技能、建立變革管理能力、開發成效衡量工具，並加強跨部門協作。即使部分能力投資未必完全契合最終企業策略，這些企業仍願意提前佈局，為未來建立更強大的適應能力。