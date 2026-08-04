上然本周起交付 累售1283伙 套現62億｜大埔新盤

劉淑貞指出，項目佔約80%為本地客，當中以東鐵沿綫客群為主，計劃短期內開放現樓示範單位予公眾預約參觀，會視乎市況加推新一批單位應市，而過去3個月項目平均成交呎價約15,455元。

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」已屆現樓，萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目已獲批滿意紙，本周起展開交付程序，迄今累沽1,283伙，套現約62億元。

發展商今日首度開放「上然」兩個現樓單位，以及住客會所予傳媒優先參觀。現樓單位為2座17樓A1室，四房連套房加工作間及洗手間間隔，實用面積873方呎，連39方呎的露台連工作平台；另為2座17樓A2室，兩房(開放式廚房連 Island Table)間隔，實用面積428方呎，客飯廳外接共38方呎的露台連工作平台。

萬科香港執行董事梁啟安稱，項目會所由著名室內設計團隊ARK設計，靈感源於瑞士悠然的山居生活，設計上重視建築內外的高度融合，透過不同材質的紋理和質感打造溫暖柔和的空間，以及大面積的玻璃窗，將室外綠意和陽光引入室內。另外燈光設計團隊 LIGHTLINKS則為空間注入柔和的光影效果，令住戶仿如置身於瑞士小木屋中。