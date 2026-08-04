上然本周起交付 累售1283伙 套現62億｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」已屆現樓，萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目已獲批滿意紙，本周起展開交付程序，迄今累沽1,283伙，套現約62億元。
劉淑貞指出，項目佔約80%為本地客，當中以東鐵沿綫客群為主，計劃短期內開放現樓示範單位予公眾預約參觀，會視乎市況加推新一批單位應市，而過去3個月項目平均成交呎價約15,455元。
明年初推牛頭角舊樓重建項目
展望後市，她認為樓市進入整固期，整體而言仍屬健康，料下半年走勢平穩。她透露，集團部署最快明年初推出牛頭角定富街舊樓重建項目，將主打中小型單位。
發展商今日首度開放「上然」兩個現樓單位，以及住客會所予傳媒優先參觀。現樓單位為2座17樓A1室，四房連套房加工作間及洗手間間隔，實用面積873方呎，連39方呎的露台連工作平台；另為2座17樓A2室，兩房(開放式廚房連 Island Table)間隔，實用面積428方呎，客飯廳外接共38方呎的露台連工作平台。
萬科香港執行董事梁啟安稱，項目會所由著名室內設計團隊ARK設計，靈感源於瑞士悠然的山居生活，設計上重視建築內外的高度融合，透過不同材質的紋理和質感打造溫暖柔和的空間，以及大面積的玻璃窗，將室外綠意和陽光引入室內。另外燈光設計團隊 LIGHTLINKS則為空間注入柔和的光影效果，令住戶仿如置身於瑞士小木屋中。
「上然」利用地勢高差將地塊劃分為三大區域，包括「Garden Deck」、「Mountain Deck」及「Sky Deck」，各由兩幢住宅大樓組成，三大區域的專屬會所「Garden Club」、「Mountain Club」及「Sky Club」，室內面積連戶外綠化休憩空間合共逾10萬方呎，提供超過50項設施，包括長約50米的室外游泳池、長約25米的室內恆溫游泳池、長約200米的戶外環迴緩跑徑、可作籃球場或羽毛球場的多用途運動場、休閒輕膳空間Cafe Feast & Bistro、童趣天地，以及配備帶氧、重訓、單車及躍動專區的健身室等。當中健身室引進獲世界級職業運動員選用作為訓練裝備的英國頂尖品牌Wattbike智能單車，Wattbike結合運動與創新科技，能精準模擬不同地形及阻力，為住戶帶來專業級運動體驗。