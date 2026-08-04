長實波老道應天獲大手客入市 斥近3億連掃2伙四房雙套｜半山豪宅

長實營業經理陳詠慈表示，近期接獲不少高端買家購買超過一套的查詢，他們均鍾情項目的位置、單位以同一座向編排的高私密部局等設計，絕對切合大家族對罕有優質物業的需求，以及資產傳承度的高度要求。

長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」，今日(4日)錄大手買家連購2伙，兩套物業均屬四房雙套連儲物房大宅，總成交價近3億元。以招標形式售出的1109號，實用面積2,137方呎，成交價逾1.42億元，呎價66,500元。另一成交單位為1209號，實用面積2,137方呎，成交價逾1.48億元，實用呎價69,608元。

是次買家斥巨資配置同一座向、上下兩樓層的優質單位，成員各自擁有獨立的寛敞居住空間，同時亦可享家族聚居的優越和溫馨。

陳詠慈續指，半山區內全新的豪宅供應可謂「買少見少」。是次錄得大手成交，正好反映市場對於這類稀缺資源的爭奪將愈發激烈，同時亦促使更多家族辦公室及實力買家果斷出手，將此類不可複製的優質資產，納入家族傳承的核心配置之中。

「應天」提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎；以及極少量特色大宅。其中兩套頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911及3,022方呎；層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。