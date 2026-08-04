恒基(二)部連沽2伙 單日套現6205萬｜一手市況

「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立。

另外，紅磡新盤「首岸」亦深受市場歡迎，今日售出5座16樓C室，實用面積344方呎，成交價730萬元，成交呎價21,221元。

首岸系列累售672伙，佔可供發售單位92%，套現約57億元。

「首岸」第4期提供264伙，標準單位實用面積由338至585方呎，兩房標準單位實用面積由338至469方呎，共234伙，佔約89%。三房標準單位實用面積585方呎，設22伙，佔約8%。另設8伙兩房至三房特色戶，佔比約 3%，包括4伙平台特色戶，實用面積由352至585方呎，連135至534方呎平台；天際特色戶佔4伙，實用面積由390至585方呎，連163至258方呎天台。項目預計關鍵日期為2027年8月31日。