香港興業國際首推學生宿舍提供160個宿位 月租9000元起

香港興業(480)宣布推出首個學生宿舍項目「荷里活公寓」(HOLLYWOOD RESIDENCE)。項目坐落於上環荷李活道165號，鄰近本港頂尖大專學府，提供約160個宿位，月租由9,000元起。隨着項目正式推出，市場反應正面，租賃查詢持續上升，現已正式接受各大專院校學生申請入住。

「荷里活公寓」已於2026年6月竣工，並將於2026年8月正式投入營運，2026/27學年接待首批學生入住。項目坐擁港島核心地段優勢,不論是步行或乘搭公共交通工具,學生均可輕鬆往返各區大專院校及市中心。項目提供多種房型選擇，包括單人、雙人及三人房,滿足不同學生的生活習慣及預算需要。每個單位均採用實用與舒適並重的設計,配備獨立乾濕分離浴室、齊全廚房設備、智能保安系統、高速無線上網、恆溫空調系統，以及充足的儲物空間。部分單位更設有景觀露台,可遠眺開揚的公園綠意及荷李活道一帶的城市景致,進一步提升居住體驗。此外，項目同時精心規劃了學習空間及共享區域，旨在促進大專生之間的交流互動、營造學習與生活平衡的優質居住氛圍。

策略性拓展學生住宿市場

香港興業國際一直致力透過多元化業務支持本地社區及長遠經濟發展，並持續探索具策略價值的資產發展機遇。「荷里活公寓」的推出，標誌著香港興業國際在拓展多元物業組合及學生住宿市場的新里程;同時亦體現集團對香港教育發展及青年人才培育的長遠支持。

為了讓大專生親身體驗優質的宿位環境與現代化設施，項目將於本周末(8日至 9日)上午10時至下午5時舉辦開放日，屆時將有專人現場導賞及講解。凡於 8月9日或之前預訂，每個宿位更可享500元折扣優惠。