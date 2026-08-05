海德園現樓｜573呎兩房一套開放式廚房戶 主人房三邊落床設計(多圖有片)｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期已屆現樓，發展商最新開放3個現樓單位予公眾人士參觀。其中第3座39樓H室，實用面積573方呎，屬兩房一套連開放式廚房間隔，外望市景、西灣山景及海景景觀。 單位以British Eclectic Chic為設計主題，融合經典英倫格調與現代生活美學，透過天然紋理、溫暖木質色調、觸感舒適的飾面及平衡而富層次的色彩運用，營造出溫馨、精緻且歷久常新的室內空間。設計團隊以一個熱愛藝術、重視生活品味的家居為藍本，打造一個既能滿足日常家庭生活，亦適合親友社交聚會的理想居所。

客飯廳面積接近200方呎，長度逾7米，層與層之間高度為3.08米，寬敞開揚。由單位入口至露台，視線自然延伸至海景，令景觀融入室內，營造開揚而連貫的生活體驗。單位採用廳房同向設計，客飯廳及睡房均可享有維港入口海景。客廳設有藝術展示電視牆，以精選畫作點綴，隨不同時刻轉換風格。 飯廳中央擺放了一張紅色亮光漆餐桌注入熱情且奢華的氛圍，可容納4至6人。設計師特別選用來自捷克品牌Brokis的設計吊燈，以紅色、琥珀色及橄欖綠色為主調，為空間增添藝術感。

開放式廚房設計提升空間運用彈性，兼顧烹飪與社交功能，讓客飯廳發揮「一廳多用」優勢。廚房設有寬敞L形工作檯面，並配備Miele煮食爐、蒸焗爐及Siemens雪櫃等高級歐洲品牌家電。單位採用德國頂級品牌Poggenpohl廚櫃，並全屋鋪設木地板；亦設有金屬層架及特高到頂儲物櫃，方便擺放咖啡機及收藏美酒。 主人房設特高到頂衣櫃及梳妝空間 主人房面積約85方呎，可擺放Queen Size雙人床，並採用三邊落床設計，令空間更顯闊落；房內同時設有特高到頂衣櫃及梳妝空間，提供充裕收納空間。設計師運用溫暖木色、特色牆身及柔和燈光，營造主人房舒適氛圍。房內藝術品呼應窗外海景，進一步加強室內與景觀之間的聯繫。單位設有工作平台，增加空氣流通度及引入更多自然光。主人房浴室配備德國品牌Kaldewei浴缸、Kohler洗手盆、Duravit坐廁及Mitsubishi Electric浴室寶，兼顧美觀與實用性。儲物櫃採用富曲線感的設計，櫃門把手同時兼作毛巾架，而懸空式設計亦方便日常清潔；鏡櫃則設有柔和照明及隱藏式收納空間。

另一間面積超過50方呎，設有嵌入式儲物空間及書桌。房間採用獨特的藍綠色調，靈感源自海岸景致。房間可靈活用作兒童房、書房或睡房，滿足不同家庭的需要。