7月整體樓宇買賣急插三成 失守七千宗 利嘉閣：8月料可反彈16%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，受市況不就拖累，樓市觸高後借勢回氣，惟料整固企穩後，有望漸次回暖。土地註冊處最新數據顯示，2026年七月份全港共錄6,718宗樓宇買賣登記（數字主要反映六月中旬至七月上旬的樓市實際狀況），較六月份的9,460宗下跌29%，一舉跌破七千宗水平，創自去年九月以來的11個月新低；至於月內整體物業登記總值也大減35%，錄549.04億元，同創近11個月最少。

一手私宅買賣創近 18 個月新低 從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量出現最大跌幅，並一舉挫穿千宗水平，結束連續16個月破千宗之旅，並創近18個月新低。總結七月份一手私宅買賣登記僅錄731宗，按月急挫62%；月內買賣登記總值相應大跌46%，錄得156.58億元，為近14個月最少。至於七月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為首岸4期(82宗)、海德園1期(54宗)及MIAMI QUAY 1期(51宗)。 二手私宅按月大跌 37% 二手私宅市場方面，買賣登記量隨整體大市高位遇冷，繼前月爆升突破五千宗大關後出現顯著回落。數字顯示，七月份二手私宅買賣登錄3,227宗，按月大跌37%，創下自去年九月以來的11個月新低；而月內登記總值更大減42%，錄263.29億元，為9個月來最少。

車位持續錄逾七百宗登記 至於非住宅市場上月表現最為堅挺，主要受惠純車位持續錄得逾七百宗的較多登記，以及商廈和店舖物業登記量同見增加所支撐，刺激整體非住宅物業登記量守在千二宗的相對高位。總結七月份整體工商舖及其他買賣登記量按月只微跌3%，錄1,241宗；而月內買賣登記金額更背馳上升14%，錄69.88億元，主要受惠有數宗較大額的商廈登記所拉動。

8月發展商復出推盤 料可重越七千宗水平 陳海潮表示，七月整體樓宇買賣回氣，主要是反映六月下旬持續受股市大跌影響，加上世界盃開鑼分散市場注意力，發展商亦暫緩推出大盤應市，連帶二手市場同告收縮。不過，踏入七月份以來，股市出現明顯反彈，整體氣氛漸有改善，時至七月中，發展商恢復推出全新盤，令市況慢慢拾級回升；因此預料落入八月份的整體樓宇買賣登記量將可止跌回穩，按月反彈約16%，重越七千宗水平，上試7,800宗，並冀望後市得以逐步穩中向好。