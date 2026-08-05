上然 累售1283伙 吸金62億 現樓短期開放參觀

劉淑貞(右)稱，上然過去3個月平均成交呎價15,455元。(蘇文傑攝)

新界區大型新盤踏入現樓階段，萬科控股(香港)大埔馬窩路「上然」本周起將展開交付程序。全盤分3期發展共提供1,650伙，迄今售出1,283伙，套現約62億元。萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目設有現樓全新示範單位，短期內開放予公眾預約參觀，並將視乎市況加推餘下單位應市。

劉淑貞指，「上然」售出單位中，佔約80%為本地客，以東鐵沿綫客群為主；而項目於過去3個月平均成交呎價約15,455元。

該盤設2個現樓單位，包括2座17樓A1室，屬四房連套房加工作間及洗手間，實用面積873方呎；以及2座17樓A2室，兩房(開放式廚房連 Island Table)間隔，實用面積428方呎。至於會所室內面積連戶外綠化休憩空間合共逾10萬方呎，提供超過50項設施，包括長約50米的室外游泳池、多用途運動場、健身室等。