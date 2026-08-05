新盤登場｜古洞北都滙提供682伙 最快月底開賣

恒基地產(012) 旗下位於古洞北鄉梓路25號項目，今日(5日)正式命名為「北都滙」(North Innovale)，提供682伙，最快月底開賣。
恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，北部都會區作為特區政府首個五年規劃下的重點建設藍圖，堪稱引領香港未來發展的主軸。項目位處古洞北，優踞北都戰略發展的核心心臟地帶，地段得天獨厚，盡享國家政策支持與前瞻規劃所帶來的龐大優勢。項目擁有雙鐵路網絡接駁，連接現有東鐵線及未來北環線，距即將落成的古洞站僅約2分鐘步程，輕鬆約3分鐘到達上水，約9分鐘一站直達落馬洲，實現港深雙城無縫接軌。
林達民續指，「北都滙」(North Innovale)命名靈感源自集團另一旗艦項目「One Innovale」的創新精神，象徵承傳前作盛譽與卓越，同時緊扣北部都會區「北創科」戰略發展大趨勢，寓意項目乘勢啟動無限發展動能。中文名中的「滙」，一字點出兩城機遇交匯之勢，盡納北部都會區及河套深港科創合作之利，寓意北都資源、人才、產業與機遇匯流薈萃，實踐「宜居、宜業、宜遊」的無界理念，成就下一個繁榮之都。作為區內首批落成的私人住宅項目，項目將率先帶領住戶受惠北都規劃藍圖，打造新一代國際都會生活的璀璨典範。
另外，同系粉嶺新盤「One Innovale」至今套現75.6億元，平均成交呎價約15,000元，最高呎價為23,600元。