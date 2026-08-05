新盤登場｜古洞北都滙提供682伙 最快月底開賣

恒基地產(012) 旗下位於古洞北鄉梓路25號項目，今日(5日)正式命名為「北都滙」(North Innovale)，提供682伙，最快月底開賣。

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，北部都會區作為特區政府首個五年規劃下的重點建設藍圖，堪稱引領香港未來發展的主軸。項目位處古洞北，優踞北都戰略發展的核心心臟地帶，地段得天獨厚，盡享國家政策支持與前瞻規劃所帶來的龐大優勢。項目擁有雙鐵路網絡接駁，連接現有東鐵線及未來北環線，距即將落成的古洞站僅約2分鐘步程，輕鬆約3分鐘到達上水，約9分鐘一站直達落馬洲，實現港深雙城無縫接軌。