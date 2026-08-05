叡璟I正式上樓書提供507伙 最快下周初開放示範單位｜西南九龍新盤

華潤置地（海外）旗下西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」，今日(5日)正式上載樓書，提供507伙，戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎，當中主打一及兩房戶，佔逾六成。最快下周初開放示範單位，並有機會於同周內上載首張價單，不排除同步推出單位作招標。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目由包括6座住宅大樓組成，合共提供逾2,200伙分層單位。「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，合共提供507伙住宅單位，分層單位戶型涵蓋一房至三房一套間隔，另設平台特色戶及頂層特色戶，當中有111伙是一房（開放式廚房）間隔；222伙是兩房（開放式廚房）間隔；148伙是三房（開放式廚房）和三房一套間隔。鑑於市場反應熱烈，將加快項目推盤步伐，最快於8月內開售，定價將參考西九附近新盤，例如九龍站。