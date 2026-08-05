叡璟I正式上樓書提供507伙 最快下周初開放示範單位｜西南九龍新盤

華潤置地（海外）旗下西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」，今日(5日)正式上載樓書，提供507伙，戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎，當中主打一及兩房戶，佔逾六成。最快下周初開放示範單位，並有機會於同周內上載首張價單，不排除同步推出單位作招標。
華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目由包括6座住宅大樓組成，合共提供逾2,200伙分層單位。「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，合共提供507伙住宅單位，分層單位戶型涵蓋一房至三房一套間隔，另設平台特色戶及頂層特色戶，當中有111伙是一房（開放式廚房）間隔；222伙是兩房（開放式廚房）間隔；148伙是三房（開放式廚房）和三房一套間隔。鑑於市場反應熱烈，將加快項目推盤步伐，最快於8月內開售，定價將參考西九附近新盤，例如九龍站。
華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，單位設計方正，間隔多元，實用面積由267至680方呎不等。「叡璟I」定位清晰，主打一房至兩房，大部分單位都係500方呎以下，為年輕首置客、家庭客及投資者首選。目前銷售部署已全面準備就緒，最快於下周初開放2伙示範單位予傳媒參觀。
孔建續指，自項目命名後，迅即成為市場焦點，接獲不少地產代理以及公眾人士查詢，反應非常踴躍。當中兩房及三房戶型接獲最多查詢，受到換樓客及分支家庭受青睞；而一房則最受投資客、海歸派、內地專材歡迎，鍾情項目的西九藝文核心地位，以及項目的傲人交通優勢，步行僅約2分鐘即可到達有蓋行人天橋連接V Walk ，坐擁港鐵「3站8綫」的便利交通，瞬間直達各CBD，另更可輕鬆經西九龍高鐵站及港鐵機場站實現「1站高鐵，3站世界」。