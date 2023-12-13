11月中原城市租金指數CRI創4年新高 兩大因素推升 短期租金料維持高企｜樓市數據

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報122.79點，按月升0.59%。CRI(中小型單位)報119.55點，按月上揚0.49%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊創46個月、近4年新高，同樣重上2020年1月時水平。CRI(大型單位)報103.52點，按月跌0.72%，指數仍於2021年12月水平徘徊。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年11月份中原城市租金指數CRI最新報117.40點，按月升0.36%，指數創46個月、近4年新高，重上2020年1月時水平。11月份為傳統租賃淡季，但租金繼續創新高，顯示專才流入及盤源選擇不多，支持租金向上。今年首11個月CRI累升8.11%，展望短期整體租金維持高企，全年升幅約8%左右。

四區租金表現方面，呈「三升一跌」局面。港島CRI_Mass報112.11點，按月升0.58%，連升2個月共2.03%，指數創25個月、逾2年新高，重上2021年10月時水平。九龍CRI_Mass報111.87點，按月漲0.79%，指數創47個月、近4年新高，重上2019年12月時水平。新界西CRI_Mass報142.40點，按月升0.77%，指數仍為22個月、近2年次高，重上2022年1月時水準。不過，新界東逆市走低。新界東CRI_Mass報140.19點，按月跌0.04%，指數仍處於2019年11月水準。

太古城呎租報37.7元 沙田第一城報41.1元

11月各區租賃較活躍的成分屋苑計，港島區方面，灣仔囍匯實呎調整租金每方呎報58.6元、鯻魚涌太古城報37.7元、鴨脷洲海怡半島報34元、柴灣杏花邨報35元。九龍方面，紅磡海逸豪園報42.1元、將軍澳中心或將軍澳豪庭報37.8元、荔枝角美孚新邨報31.4元、藍田麗港城報29.8元。

新界東方面，沙田第一城報41.1元、大圍名城報36.9元、嵐山報25.7元。新界西方面，元朗尚悅報28.3元、東涌映灣園報27.1元、天水圍嘉湖山莊報21.8元。

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。指數根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成分屋苑，計算各個成分屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公布上月的指數。各成分屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。

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