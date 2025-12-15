11月二手居屋登記量按月爆升43% 量值齊創16個月新高｜樓市數據

售價方面，十一月二手居屋平均每宗涉約392.6萬元，較十月份的403.4萬元回落2.7%；而均價回落亦有機會是「白居二」批證，未補價成交增加所致。此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以大角咀富榮花園1座一個高層A室的登記金額最高，該單位實用面積約592方呎，以約773.8萬元易手，呎價約13,071元；若以呎價計算，則以啟德啟朗苑B座一個中層2室最高，單位實用面積約470方呎，以約638萬元成交，呎價達13,574元。

按樓價作分析，當中5個價格組別交投量錄得增加，其中升幅最大的是價值200萬元至300萬元以內組別，十一月錄61宗二手居屋登記，按月急增約1.4倍；其次，400萬至500萬元以內組別的登記量亦較前月升逾43%。至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別則錄227宗，較十月份的159宗多68宗或近43%。如以地區劃分，新界區十一月錄343宗登記，按月增加133宗或約63%；九龍區錄133宗，比起前月多25宗或約23%；至於港島區期內錄40宗，按月下跌約5%，為三區中唯一錄跌幅的地區。

火炭穗禾苑為上月十大熱門居屋屋苑唯一錄跌幅屋苑

如按屋苑細分，十一月九龍灣麗晶花園以15宗買賣登記衛冕熱賣居屋屋苑榜首，登記宗數亦較上月多4宗；而大水坑富安花園以11宗買賣登記佔據上月熱門居屋屋苑亞軍，其餘上榜屋苑則錄得介乎8至10宗買賣登記。值得一提的是皇后山山麗苑的登記量從前月0宗升至上月9宗，成上月上升宗數最多的居屋屋苑，主因首5年第二市場禁售期剛過所刺激。另外火炭穗禾苑上月登記量為8宗、較前月少兩宗，為上月十大熱門居屋屋苑唯一錄跌幅的屋苑。

陳海潮指出，大埔早前的火災慘劇影響不少市民情緒，在樓市方面亦有部分發展商延後推盤，而窒礙整體樓市氣氛。不過，現時樓市已見底回升，樓價料將繼續走高，推動買家加快入市步伐。陳氏相信現時上車需求高企，息口亦處較低水平；料十二月二手居屋買賣登記仍可於謹慎中前行，並在白居二進一步入市下，可一舉突破逾600宗水平。