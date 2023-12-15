11月二手居屋買賣錄287宗 止跌回升40% 陳海潮：料下月交投冲破300宗關口｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，《施政報告》釋出多項樓市「減辣」措施，當中包括延長居屋擔保期及承造按揭年期，有助加快居屋於二手市場中流轉，協助上車客圓置業夢。然而，部分居屋客仔細解讀相關政策後，認為兩項措施均會構成業主提價的誘因，當機立斷選擇入市，令二手居屋登記量止跌回升。根據土地註冊處最新數據顯示，11月份全港錄得287宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較10月份的205宗按月急升40%，終止兩連跌；至於期內成交總值錄約11.49億元，較前月的8.88億元，按月同步增加約29%，重返10億元之上水平。

11月全港居屋二手買賣登記較10月的205宗，按月急升40%至得287宗。

11 月居屋均價約 400.4 萬元 創 7 年新低

售價方面，11月份二手居屋平均每宗售價約400.4萬元，較10月份的433.3萬元下跌7.6%或32.9萬元，二手居屋平均作價創近84個月、即7年新低，而按月跌幅百分比更是近304個月、即逾25年最大，反映不少買家等待《施政報告》發表期間均持觀望態度，導致資助房屋買賣一度陷入凍結；然而隨「減辣」措施塵埃落定後，發展商以低價策略推出新盤搶灘，部分上車盤與居屋構成直接競爭，居屋業主只好減價迎戰，令平均售價走勢下行。不過，上月的登記亦不乏矚目成交個案，當中以牛池灣嘉峰臺2期1座高層C室的登記金額最高，單位實用面積約592方呎，以798萬元轉手，呎價約13,480元。

新界居屋登記升幅最標青

按樓價作分析，5個價格組別交投量報升，其中升幅最大的是價值200萬元以下組別，成交宗數按月攀升2.6倍至18宗；至於登記量最活躍的400萬至500萬元以內組別則錄99宗，按月增加57%。

如以地區劃分，新界區期內升幅顯著，由前月131宗急增至上月185宗二手居屋登記，按月增加41%；而九龍區錄得80宗買賣，按月上升40%；至於港島區11月錄22宗登記，按月增加29%。