熱門搜尋:
工展會2023 天氣 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-15 15:56:06

11月二手居屋買賣錄287宗 止跌回升40% 陳海潮：料下月交投冲破300宗關口｜樓市數據

分享：
11月二手居屋買賣錄287宗 止跌回升40% 陳海潮：料下月交投冲破300宗關口｜樓市數據

11月二手居屋買賣錄287宗 止跌回升40% 陳海潮：料下月交投冲破300宗關口｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，《施政報告》釋出多項樓市「減辣」措施，當中包括延長居屋擔保期及承造按揭年期，有助加快居屋於二手市場中流轉，協助上車客圓置業夢。然而，部分居屋客仔細解讀相關政策後，認為兩項措施均會構成業主提價的誘因，當機立斷選擇入市，令二手居屋登記量止跌回升。根據土地註冊處最新數據顯示，11月份全港錄得287宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較10月份的205宗按月急升40%，終止兩連跌；至於期內成交總值錄約11.49億元，較前月的8.88億元，按月同步增加約29%，重返10億元之上水平。

11月二手居屋買賣錄287宗 止跌回升40% 陳海潮：料下月交投冲破300宗關口｜樓市數據

11月全港居屋二手買賣登記較10月的205宗，按月急升40%至得287宗。

11月居屋均價約400.4萬元 7年新低

售價方面，11月份二手居屋平均每宗售價約400.4萬元，較10月份的433.3萬元下跌7.6%32.9萬元，二手居屋平均作價創近84個月、即7年新低，而按月跌幅百分比更是近304個月、即逾25年最大，反映不少買家等待《施政報告》發表期間均持觀望態度，導致資助房屋買賣一度陷入凍結；然而隨「減辣」措施塵埃落定後，發展商以低價策略推出新盤搶灘，部分上車盤與居屋構成直接競爭，居屋業主只好減價迎戰，令平均售價走勢下行。不過，上月的登記亦不乏矚目成交個案，當中以牛池灣嘉峰臺21座高層C室的登記金額最高，單位實用面積約592方呎，以798萬元轉手，呎價約13,480元。

新界居屋登記升幅最標青

按樓價作分析，5個價格組別交投量報升，其中升幅最大的是價值200萬元以下組別，成交宗數按月攀升2.6倍至18宗；至於登記量最活躍的400萬至500萬元以內組別則錄99宗，按月增加57%

如以地區劃分，新界區期內升幅顯著，由前月131宗急增至上月185宗二手居屋登記，按月增加41%；而九龍區錄得80宗買賣，按月上升40%；至於港島區11月錄22宗登記，按月增加29%

11月二手居屋買賣錄287宗 止跌回升40% 陳海潮：料下月交投冲破300宗關口｜樓市數據

九龍灣麗晶花園11月錄12宗買賣，按月增加3倍。(資料圖片)

麗晶花園成交價量齊升

如按屋苑細分，11月九龍灣麗晶花園錄12宗買賣，按月增加3倍；而該屋苑成交總值亦同步增加約3.06倍至5,585.3萬元，登記量及總值均高踞十大熱門居屋榜榜首。緊隨其後的沙田穗禾苑，上月錄得8宗登記，涉資3,116萬元。

陳海潮指出，發展商在《施政報告》出爐後相繼恢復推盤進程，其中新界西北新盤更連番報捷，帶動整體樓宇買賣氣氛回暖，並同時積累了大批向隅客，料可惠及二手居屋市場。再者，市場預測明年或會開始減息，加息周期步入尾聲階段，掃除了引致樓價下挫一大主因，相信陸續會有更多買家在業主反價前偷步入市，預計12月份二手居屋買賣升勢持續，可望越過300宗水平，於320360宗之間游走。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受