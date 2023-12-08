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地產
2023-12-08 09:00:00

11月商舖租務走勢平穩 中原(工商舖)：一類行業主導大市｜工商舖市況

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11月商舖租務走勢平穩 中原(工商舖)：一類行業主導大市｜工商舖市況

曾風靡一時的「小肥羊火鍋」事隔7年後重返旺角區。(中原工商舖提供)

本港即將迎來通關後首個聖誕新年長假期，政府及商界早已熱身，更積極推出節日慶祝活動預告，期望吸引更多商務及旅遊人士訪港，刺激零售及餐飲消費。在11月份舖位商舖租賃成交走勢平穩，據中原(工商舖)統計，商舖市場共錄得約336宗租賃成交，與10月份表現相若，當中以餐飲行業租舖最為活躍，而商舖空置率表現按年亦持續改善。中原(工商舖)認為，聖誕新年假期向來為傳統消費旺季，加上適逢首個通關後的聖誕節，應節租戶重返市場物色心儀舖位，為舖市帶來正面氣氛，相信商舖租務情況可穩步改善。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，11月份市場共錄得約336宗商舖租賃成交，涉及總金額約3,898萬元，成交宗數與10月份的337宗相若，成交金額則按月增加4.7%，兩者與2022年同期相比，則分別下跌約13%及約5.5%11月份舖位租務成交金額上升，相信是月内市場接連錄得大手租務成交帶動所致，其中中環畢打街更連錄兩宗大額租務，當中較大金額的租務位於中環畢打街13號中建大廈地庫，面積約1.9萬方呎，新近由國際連鎖健身中心品牌落戶，成交月租約190萬元。

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核心消費區商舖空置率按年遞減 灣仔改善情況最明顯

何潔釵稱，中原(工商舖)資料顯示，11月多個核心消費區商舖空置率走勢平穩，灣仔區空置率改善情況最為明顯，最新空置率為5.71%，較去年同期下跌幅度約7.61個百分點，更為目前各區中空置率最低地區。至於中環及尖沙咀零售區舖位空置率按年亦皆錄得顯著跌幅，分別減少約4.691.5個百分點至8.18%9.27%。月內市場錄得多宗餐飲行業租務個案，包括曾風靡一時的「小肥羊火鍋」事隔7年後重返旺角區，新近由中原(工商舖)促成該租務成交，以月租約28萬元租用旺角彌敦道573號富運商業中心二樓全層，面積約6,926方呎，呎租約40元。

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何潔釵分析，本港自通關後舖位租金水平回調，吸引商戶趁機進駐核心區，比如前述核心地段中環畢打街，便錄得兩宗大額租務，同時亦令不少以往縮減業務的舊品牌重返旺區。同時，年近歲晚，不少業主擔心舖位會再丟空一段時間，因而願意以較大折讓價出租，形式業主與租客議價空間進一步拉近，洽租進度亦見理想。同時，節日氣氛漸見濃厚，不少市民對久違的節日慶祝活動趨之若騖，預料12月市民消費意欲會見高漲，加上在連串冬日節慶盛事帶動下將為香港吸引一波外來消費力，配合前述利好因素，預料商戶開業信心會陸續增強，商舖空置率及租務亦會逐步改善。

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