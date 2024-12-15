11月商舖租賃成交金額 按月升近14% 尖沙咀區空置率回落｜商舖市況

原由舒適堡租用的灣仔京城大廈1至3樓逾1.5萬呎舖位，上月獲醫美集團旗下新健身品牌頂租，月租約44萬元，較舊租大幅挫約28%。

近年興起的雙十一購物節刺激消費意欲，11月份本港整體零售市道氣氛回暖，最新舖位租務交投亦見價升量穩。據中原(工商舖)統計，商舖市場11月共錄得約324宗租賃成交，涉及成交金額錄約3,521萬元，按月上升近14%。該行預測，12月聖誕及新年檔期為傳統消費旺季，加上剛實施的深圳居民一簽多行政策，相信不少零售商及餐飲企業會把握租舖機會，趁低吸納優質商舖作據點，預料商舖租務前景樂觀，交投量會持續向好。

11 月租賃成交總額 按月升近 14%

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，該行資料顯示，11月錄得324宗租務成交，較10月份上升約1宗，按年則微跌約3.57%；成交金額則錄約3,521萬元，按月升約13.92%，按年則跌約9.68%。她指出，月內市場亦錄得矚目租務成交，其中六福珠寶重租多年舊舖，位於旺角彌敦道皇上皇大廈地下B舖連閣樓及1至3樓多層巨舖，舖位面積約12,706方呎，涉及月租約60萬元，上租客為老鳳祥銀樓。此外，灣仔京城大廈1樓及3樓全層，面積約15,650方呎，原由知名健身品牌舒適堡租用，新近獲醫美集團旗下新健身品牌頂租，月租約44萬元，較舊租金約61萬元減幅約28%。

何潔釵補充，月內亦有地道餐飲品牌租舖開業個案，本地米其林老字號糖水舖「佳佳甜品」於佐敦區迄立多年，首度開設分店，租用旺角花園街1號鴻禧大廈地下2號舖，面積約900方呎，成交月租約12萬元，平均呎租約133元，較舊租平約兩成。