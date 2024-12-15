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地產
2024-12-15 17:20:00

11月商舖租賃成交金額 按月升近14% 尖沙咀區空置率回落｜商舖市況

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原由舒適堡租用的灣仔京城大廈1至3樓逾1.5萬呎舖位，上月獲醫美集團旗下新健身品牌頂租，月租約44萬元，較舊租大幅挫約28%。

原由舒適堡租用的灣仔京城大廈1至3樓逾1.5萬呎舖位，上月獲醫美集團旗下新健身品牌頂租，月租約44萬元，較舊租大幅挫約28%。

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近年興起的雙十一購物節刺激消費意欲，11月份本港整體零售市道氣氛回暖，最新舖位租務交投亦見價升量穩。據中原(工商舖)統計，商舖市場11月共錄得約324宗租賃成交，涉及成交金額錄約3,521萬元，按月上升近14%。該行預測，12月聖誕及新年檔期為傳統消費旺季，加上剛實施的深圳居民一簽多行政策，相信不少零售商及餐飲企業會把握租舖機會，趁低吸納優質商舖作據點，預料商舖租務前景樂觀，交投量會持續向好。

11月租賃成交總額 按月升近14%

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，該行資料顯示，11月錄得324宗租務成交，較10月份上升約1宗，按年則微跌約3.57%；成交金額則錄約3,521萬元，按月升約13.92%，按年則跌約9.68%。她指出，月內市場亦錄得矚目租務成交，其中六福珠寶重租多年舊舖，位於旺角彌敦道皇上皇大廈地下B舖連閣樓及13樓多層巨舖，舖位面積約12,706方呎，涉及月租約60萬元，上租客為老鳳祥銀樓。此外，灣仔京城大廈1樓及3樓全層，面積約15,650方呎，原由知名健身品牌舒適堡租用，新近獲醫美集團旗下新健身品牌頂租，月租約44萬元，較舊租金約61萬元減幅約28%

何潔釵補充，月內亦有地道餐飲品牌租舖開業個案，本地米其林老字號糖水舖「佳佳甜品」於佐敦區迄立多年，首度開設分店，租用旺角花園街1號鴻禧大廈地下2號舖，面積約900方呎，成交月租約12萬元，平均呎租約133元，較舊租平約兩成。

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六福珠寶重租多年前旺角舊舖，逾1.2萬呎巨舖涉及月租約60萬元，為11月份矚目租務成交之一。(資料圖片)

六福珠寶重租多年前旺角舊舖，逾1.2萬呎巨舖涉及月租約60萬元，為11月份矚目租務成交之一。(資料圖片)

六大核心區 旺角區空置率高

至於空置率走勢，何潔釵續稱，11月份四大核心消費區商舖空置率個別發展，當中尖沙咀區表現最為突出，最新空置率錄得6.12%，按月調低約1.78個百分點，不僅走出疫情頹勢，亦較20212月的高點(17.26%)，降低11.14個百分點，更是繼上月(7.90%)後進一步回落，再度創下9年來新低。此外，六大核心區中，旺角區空置率最高達8.29%，但相比起去年情況則有所改善，下跌0.29個百分點。

六大核心區中，旺角區空置率最高達8.29%，惟較去年情況則有所改善。

六大核心區中，旺角區空置率最高達8.29%，惟較去年情況則有所改善。

大節日前夕 料舖位租賃增

據入境處數據指，今年11月入境香港的內地居民達255.6萬人次，按年增加5.27%，而隨著於121日正式推出的深圳居民赴港一簽多行簽注政策後，首個周六已錄得14.5萬內地旅客來港，較之前一周多出5%。何潔釵相信，隨著一簽多行政策帶動，將便利更多深圳居民來港購物及消費用餐，加上政府致力推動盛事經濟，相信將吸引更多旅客來港感受節日氣氛，預料將可改善舖位租務情況，並將有零售及餐飲租客加快落實租務，租務交投價量將維持穩中向上的局面。

本月推出的深圳居民赴港一簽多行政策，首個周六錄14.5萬內地旅客來港，較之前一周多出5%。(資料圖片)

本月推出的深圳居民赴港一簽多行政策，首個周六錄14.5萬內地旅客來港，較之前一周多出5%。(資料圖片)

11月份商舖租賃成交宗數及金額

 

宗數(約宗)

金額(約元)

租用面積

2024/11

324

3,521

515,675

2024/10

323

3,091

468,120

按月對比

0.31%

13.92%

10.16%

2023/11

336

3,898

575,132

按年對比

-3.57%

-9.68%

-10.34%

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

最新商舖空置率情況

 

中環

灣仔

銅鑼灣

尖沙咀

旺角

2024/11

7.34%

4.78%

6.09%

6.12%

8.29%

2024/10

7.29%

4.68%

5.94%

7.90%

8.22%

按月變幅

(百分點)

0.05%

0.10%

0.15%

-1.78%

0.07%

2023/10

8.18%

5.71%

5.90%

9.27%

8.58%

按年變幅

(百分點)

-0.84%

-0.93%

0.19%

-3.15%

-0.29%

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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