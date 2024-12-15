11月商舖租賃成交金額 按月升近14% 尖沙咀區空置率回落｜商舖市況

近年興起的雙十一購物節刺激消費意欲，11月份本港整體零售市道氣氛回暖，最新舖位租務交投亦見價升量穩。據中原(工商舖)統計，商舖市場11月共錄得約324宗租賃成交，涉及成交金額錄約3,521萬元，按月上升近14%。該行預測，12月聖誕及新年檔期為傳統消費旺季，加上剛實施的深圳居民一簽多行政策，相信不少零售商及餐飲企業會把握租舖機會，趁低吸納優質商舖作據點，預料商舖租務前景樂觀，交投量會持續向好。
11月租賃成交總額 按月升近14%
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，該行資料顯示，11月錄得324宗租務成交，較10月份上升約1宗，按年則微跌約3.57%；成交金額則錄約3,521萬元，按月升約13.92%，按年則跌約9.68%。她指出，月內市場亦錄得矚目租務成交，其中六福珠寶重租多年舊舖，位於旺角彌敦道皇上皇大廈地下B舖連閣樓及1至3樓多層巨舖，舖位面積約12,706方呎，涉及月租約60萬元，上租客為老鳳祥銀樓。此外，灣仔京城大廈1樓及3樓全層，面積約15,650方呎，原由知名健身品牌舒適堡租用，新近獲醫美集團旗下新健身品牌頂租，月租約44萬元，較舊租金約61萬元減幅約28%。
何潔釵補充，月內亦有地道餐飲品牌租舖開業個案，本地米其林老字號糖水舖「佳佳甜品」於佐敦區迄立多年，首度開設分店，租用旺角花園街1號鴻禧大廈地下2號舖，面積約900方呎，成交月租約12萬元，平均呎租約133元，較舊租平約兩成。
六大核心區 旺角區空置率高
至於空置率走勢，何潔釵續稱，11月份四大核心消費區商舖空置率個別發展，當中尖沙咀區表現最為突出，最新空置率錄得6.12%，按月調低約1.78個百分點，不僅走出疫情頹勢，亦較2021年2月的高點(17.26%)，降低11.14個百分點，更是繼上月(7.90%)後進一步回落，再度創下9年來新低。此外，六大核心區中，旺角區空置率最高達8.29%，但相比起去年情況則有所改善，下跌0.29個百分點。
大節日前夕 料舖位租賃增
據入境處數據指，今年11月入境香港的內地居民達255.6萬人次，按年增加5.27%，而隨著於12月1日正式推出的深圳居民赴港一簽多行簽注政策後，首個周六已錄得14.5萬內地旅客來港，較之前一周多出5%。何潔釵相信，隨著一簽多行政策帶動，將便利更多深圳居民來港購物及消費用餐，加上政府致力推動盛事經濟，相信將吸引更多旅客來港感受節日氣氛，預料將可改善舖位租務情況，並將有零售及餐飲租客加快落實租務，租務交投價量將維持穩中向上的局面。
11月份商舖租賃成交宗數及金額
|
|
宗數(約宗)
|
金額(約元)
|
租用面積
|
2024/11
|
324
|
3,521萬
|
515,675
|
2024/10
|
323
|
3,091萬
|
468,120
|
按月對比
|
0.31%
|
13.92%
|
10.16%
|
2023/11
|
336
|
3,898萬
|
575,132
|
按年對比
|
-3.57%
|
-9.68%
|
-10.34%
資料來源：中原(工商舖)及市場資訊
最新商舖空置率情況
|
|
中環
|
灣仔
|
銅鑼灣
|
尖沙咀
|
旺角
|
2024/11
|
7.34%
|
4.78%
|
6.09%
|
6.12%
|
8.29%
|
2024/10
|
7.29%
|
4.68%
|
5.94%
|
7.90%
|
8.22%
|
按月變幅
(百分點)
|
0.05%
|
0.10%
|
0.15%
|
-1.78%
|
0.07%
|
2023/10
|
8.18%
|
5.71%
|
5.90%
|
9.27%
|
8.58%
|
按年變幅
(百分點)
|
-0.84%
|
-0.93%
|
0.19%
|
-3.15%
|
-0.29%
資料來源：中原(工商舖)及市場資訊